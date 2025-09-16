Este lunes 15 de septiembre, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dio una rueda de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien advirtió que seguirá atacando a los líderes de Hamás "dondequiera que estén". Rubio pidió el desarme del grupo, mientras un alto funcionario adelantó que, tras su visita a Israel, viajará a Qatar, en medio de tensiones tras el reciente ataque israelí en Doha.

Israel atacará a los miembros de Hamás, "dondequiera que estén", advirtió este lunes 15 de septiembre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una rueda de prensa junto al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Las palabras de Netanyahu llegan después de la inédita embestida de Israel contra los líderes políticos del grupo islamista en Qatar la semana pasada y en medio de la visita del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, el mayor aliado del Estado de mayoría judía.

Asimismo, el líder del Likud afirmó que quienes critican a su país por el asalto en la capital qatarí demuestran una "enorme hipocresía", pese a que el presidente de EE. UU., Donald Trump, se encuentra entre quienes emitieron reproches frente a lo ocurrido.

Para justificar su orden de atacar en Doha, Netanyahu señaló la resolución de la ONU aprobada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, la cual establece que ningún país puede albergar “terroristas”.

“No se tiene tal soberanía cuando se les ha dado una base a los terroristas”, remarcó.

No obstante, Netanyahu pareció reconocer que las fuerzas de Israel no lograron matar a los líderes de Hamás, pero afirmó que su país envió un mensaje al grupo islamista con el ataque: “Pueden esconderse, pueden huir, pero los atraparemos”.

En medio del aumento de los ataques, y mientras el Ejército israelí avanza con su plan de ocupar al menos la Ciudad de Gaza —con la posibilidad de extenderlo a todo el enclave—, el primer ministro aseguró que los edificios de gran altura derribados en los últimos días eran bastiones de Hamás.

"Hamás debe dejar de existir como grupo armado"

Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU. reiteró su apoyo "incondicional" a Israel y pidió el desarme completo del grupo islamista palestino.

"Hamás debe dejar de existir como un elemento armado que pueda amenazar la paz y la seguridad de la región", sentenció Rubio, quien visita Jerusalén menos de una semana después de que Israel atacara a los líderes de Hamás en Qatar.

Rubio agregó que Washington seguirá ejerciendo la máxima presión sobre Irán, que respalda al grupo militante palestino, hasta que Teherán "cambie de rumbo".

Al ser cuestionado por la prensa sobre la ira de los aliados del Golfo por el ataque, Rubio respondió que “aún quedan algunos aspectos fundamentales que deben abordarse, independientemente de lo ocurrido”.

El jefe de la diplomacia estadounidense adelantó antes de su viaje que pediría explicaciones a las autoridades israelíes sobre su visión del futuro de Gaza, después del ataque en Qatar, que frustró los esfuerzos para negociar el fin del conflicto.

En la víspera, ante la prensa, Rubio declaró que el presidente Donald Trump seguía "descontento" con el asalto israelí, pero que este no quebrantaría el apoyo de EE. UU. a su mayor aliado en Medio Oriente.

Su visita de dos días remarca el apoyo a Israel, cada vez más aislado, mientras que Naciones Unidas celebran lo que se espera sea un debate polémico la próxima semana sobre el compromiso con la creación de un Estado palestino, un plan al que Netanyahu, se opone firmemente.

En las últimas horas, un alto funcionario del Departamento de Estado, citado por la agencia de noticias Reuters, aseguró que Rubio tiene previsto dirigirse posteriormente a Qatar.

La prensa israelí destaca que Rubio partirá hacia ese país el martes 16 de septiembre. Se tratará de una escala en el país del Golfo de camino a Londres, donde se unirá a Trump en una visita de Estado, añadió el funcionario.

El anuncio llega justo en momentos en que Qatar acoge una cumbre de países árabes e islámicos para, según anunció con anterioridad, coordinar la respuesta frente al reciente ataque de Israel en Doha.

