EE. UU. y China habrían alcanzado un acuerdo marco sobre TikTok, aunque los detalles aún son escasos. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, indicó que el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, podrían finalizar la negociación en los próximos días, en medio de meses de tensiones por la propiedad de la popular plataforma de videos cortos y su seguridad nacional.

La larga novela de vaivenes entre EE. UU. y China sobre Tiktok parece estar llegando a su fin. Este lunes 15 de septiembre, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que las partes han alcanzado un acuerdo marco sobre la propiedad de la popular plataforma de videos luego de unas conversaciones del fin de semana en Madrid.

Bessent afirmó en una conferencia de prensa al concluir la última ronda de negociaciones entre las dos mayores economías del mundo en la capital española que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, hablarían el viernes para posiblemente finalizar el acuerdo.

El secretario del Tesoro indicó que el objetivo del acuerdo marco sobre la plataforma de redes sociales sería que la plataforma pasara a manos de un propietario estadounidense. Bessent reiteró que Trump y Xi hablarían el viernes para completar el acuerdo.

“Llegar a este marco fue posible gracias al presidente Trump y al gran respeto que el presidente Trump tiene por el presidente del Partido, Xi”, declaró Bessent a los periodistas.

Funcionarios chinos aún no han confirmado la declaración de Bessent y no estuvieron presentes en la conferencia de prensa.

La reunión en Madrid es la cuarta ronda de negociaciones comerciales entre funcionarios de EE. UU. y China desde que Trump inició una guerra arancelaria sobre productos chinos en abril. Ahora, ambos gobiernos están planificando una posible cumbre entre Trump y Xi, aunque nada ha sido confirmado. Los analistas advierten que podrían surgir obstáculos comerciales que retrasen la visita.

La larga disputa entre EE. UU. y China sobre Tiktok

Durante la presidencia demócrata de Joe Biden, el Congreso y la Casa Blanca invocaron motivos de seguridad nacional para aprobar una prohibición de TikTok en Estados Unidos, a menos que su empresa matriz, ByteDance, vendiera su participación mayoritaria.

Trump ha extendido repetidamente el plazo para cerrar TikTok, aunque la ley permite solo una prórroga de 90 días, y únicamente si hay un acuerdo sobre la mesa y una notificación formal al Congreso.

TikTok es una de más de 100 aplicaciones desarrolladas en la última década por ByteDance, una empresa tecnológica fundada en 2012 por el emprendedor chino Zhang Yiming y con sede en el distrito Haidian, al noroeste de Pekín.

En 2016, ByteDance lanzó en China una plataforma de videos cortos llamada Douyin y posteriormente una versión internacional llamada TikTok. Luego compró Musical.ly, una plataforma de sincronización de labios popular entre adolescentes en EE. UU. y Europa, y la combinó con TikTok, manteniendo la app separada de Douyin.

Poco después, la aplicación se volvió muy popular en EE. UU. y en muchos otros países, convirtiéndose en la primera plataforma china en ganar presencia significativa en Occidente. A diferencia de otras redes sociales centradas en conectar usuarios, TikTok personalizaba el contenido según los intereses de cada persona.

Los videos cortos y los clips musicales que publicaban los creadores de contenido dieron a TikTok una imagen de rincón alegre de internet, donde los usuarios podían encontrar diversión y sensación de autenticidad. Alcanzar una audiencia en la plataforma ayudó a impulsar la carrera de artistas musicales como Lil Nas X.

TikTok ganó más popularidad durante los confinamientos por la pandemia de COVID-19, cuando los breves bailes que se viralizaban se convirtieron en una constante de la app. Para competir, Instagram y YouTube lanzaron sus propias herramientas para crear videos cortos, conocidas respectivamente como Reels y Shorts. Para entonces, TikTok ya era un éxito consolidado.

Los desafíos surgieron junto con el éxito de TikTok. Funcionarios estadounidenses expresaron preocupación por los orígenes y la propiedad de la compañía, citando leyes en China que obligan a las empresas chinas a entregar datos solicitados por el gobierno. Otra preocupación fue el algoritmo propietario que determina qué contenido ven los usuarios en la app.

