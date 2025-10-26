Dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas patrimoniales en el Museo del Louvre fueron puestos bajo custodia policial, declaró el domingo la fiscal de la República de París, Laure Beccuau. La magistrada lamentó que se hubiera hecho pública la noticia de estas detenciones, que, según ella, puede entorpecer el desarrollo de la investigación.

Una semana después del espectacular robo de ocho joyas de la Corona de Francia en cuestión de minutos en el Museo del Louvre, dos hombres, sospechosos de haber formado parte del comando, fueron puestos bajo custodia el domingo 26 de octubre.

En un comunicado, la fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó “que los investigadores de la BRB (Brigada de Represión del Bandolerismo) procedieron a detenciones en la noche del sábado”. “Uno de los hombres detenidos se disponía a abandonar el territorio desde el aeropuerto de Roissy”, añadió, confirmando una información de Le Parisien y de Paris Match.

La revelación de las detenciones "solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación del centenar de agentes movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como del conjunto de los delincuentes", deploró.

Dos fuentes cercanas al caso habían confirmado a la AFP las detenciones de los dos sospechosos, que fueron puestos bajo custodia por robo en banda organizada y asociación ilícita criminal.

Según una de estas fuentes, las detenciones fueron realizadas por la BRB con el apoyo de la Brigada de Investigación e Intervención (BRI). Su detención puede prolongarse hasta 96 horas.

Según la segunda fuente, el hombre detenido en el aeropuerto de Roissy se disponía a viajar a Argelia.

Se sospecha que los dos detenidos formaron parte del comando de cuatro hombres que sustrajo ocho joyas de la Corona de Francia, valoradas en 88 millones de euros, el pasado domingo.

Hacia las 9:30 del 19 de octubre, habían ubicado un camión elevador al pie del museo, en el muelle François-Mitterrand, y dos de ellos, con el rostro cubierto, se izaron en una cesta hasta la Galería Apolo. Encargada por Luis XIV para exaltar su gloria como Rey Sol, esta sala alberga la colección real de gemas y los Diamantes de la Corona, que cuenta con unas 800 piezas.

Tras romper una ventana y las vitrinas que contenían las joyas con amoladoras, los ladrones huyeron a bordo de dos potentes scooters conducidas por sus cómplices.

El robo, que dio la vuelta al mundo, duró en total entre siete y ocho minutos.

"A los ladrones, siempre acabamos encontrándolos"

Las pesquisas, encomendadas a la BRB y a la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC), movilizan a un centenar de investigadores.

Se han realizado “más de 150 tomas de huellas de ADN, dactilares y otras” en el lugar del robo, había anunciado el jueves Laure Beccuau.

En su huida, los delincuentes abandonaron, entre otros objetos, guantes, un casco, dos amoladoras, un soplete, un chaleco amarillo y un walkie-talkie, sobre los que se han efectuado análisis.

También dejaron caer la corona de la emperatriz Eugenia, que resultó dañada y debe ser restaurada.

Los ladrones no tuvieron tiempo de incendiar el camión elevador, que igualmente fue examinado por los investigadores.

La fiscal explicó además que la video vigilancia había “permitido seguir” el recorrido de los malhechores “en París y en departamentos limítrofes”, y mencionó igualmente “imágenes disponibles gracias a cámaras públicas o privadas (autopistas, bancos, empresas…)” que deben explotarse.

Por el momento, las joyas no han sido recuperadas. Existe el riesgo de que los diamantes y piedras preciosas que adornan las alhajas sean desengastados y que las piezas sean fundidas.

“Siempre acabamos encontrando a los ladrones. Parece ser delincuencia organizada de alto nivel, ya veremos”, consideró el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien se dijo “preocupado por las joyas”, en una entrevista publicada en La Tribune Dimanche.

“El botín, por desgracia, a menudo se pone a buen recaudo en el extranjero. Espero que no sea el caso; me mantengo confiado”, prosiguió.

El robo, que parece haber sido minuciosamente preparado, ha reavivado la cuestión de la seguridad de este célebre museo.

Está en curso una investigación administrativa encargada a la Inspección General de Asuntos Culturales (IGAC). La ministra de Cultura, Rachida Dati, dijo el viernes en X que había pedido la entrega de sus conclusiones “a comienzos de la próxima semana con el fin de anunciar medidas concretas para asegurar el Museo del Louvre y sus alrededores”.

Con AFP

