Brasil y Estados Unidos iniciarán “de inmediato” negociaciones sobre aranceles y otras cuestiones bilaterales tras una “excelente” reunión entre Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump al margen de la cumbre de la ASEAN, según lo anunció el presidente de Brasil. El gesto busca desactivar la tensión abierta por el aumento al 50 % de los aranceles a productos brasileños.

Brasil y Estados Unidos iniciarán "inmediatamente" negociaciones comerciales. Así lo expresó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva luego de la reunión que mantuvo con su par estadounidense Donald Trump este domingo en Kuala Lumpur, la cual calificó de "excelente".

Buena noticia para los brasileños, en medio de las tensiones por el arancel del 50 % que Washington impuso a las exportaciones de ese país latinoamericano. El anuncio se produce al margen de la cumbre de la ASEAN y de países aliados.

"Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas", escribió Lula en X.

"Fueron 45 minutos de conversación muy positiva, muy productiva. Los presidentes trataron todos los asuntos", afirmó el ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira.

Según el canciller, Trump se comprometió en la reunión a "dar instrucciones a su equipo para que empiece un proceso de negociación bilateral".

“Vamos a establecer un calendario de negociaciones y determinar los sectores de los que vamos a hablar para avanzar”, dijo Vieira a los periodistas presentes en la cumbre, y añadió que Brasil había solicitado que los aranceles fueran suspendidos durante el proceso.

El presidente estadounidense dijo al inicio del encuentro con Lula que confiaba en que lograrían "acuerdos muy buenos", sin dar más detalles.

¿Qué tiene que ver Bolsonaro con los aranceles?

Brasil y EE. UU. han estado enfrentados después de que Washington decidiera aplicar, desde agosto, un arancel del 50 % a las importaciones brasileñas en protesta contra lo que calificó de “caza de brujas” contra el expresidente del país sudamericano, Jair Bolsonaro.

El expresidente Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel tras haber sido hallado responsable por la Corte Suprema de Brasil de liderar un complot golpista en 2022 para "perpetuarse en el poder".

El Gobierno estadounidense impuso sanciones a varios funcionarios brasileños, incluido el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien supervisó el juicio que condujo a la condena de Bolsonaro.

Durante la reunión del domingo, Jair Bolsonaro no fue mencionado, afirmó Marcio Rosa, secretario ejecutivo del Ministerio brasileño de Desarrollo, Industria y Comercio.

Para Lula, la subida de los aranceles fue “un error” y lo ha argumentado citando el superávit de 410.000 millones de dólares que EE. UU. mantiene frente a Brasil en los últimos 15 años.

