Las autoridades de República Dominicana aseguraron que confiscaron parte de los 1,000 kilogramos de presunta cocaína que, sostiene, transportaba una lancha rápida destruida recientemente por la Marina de EE. UU. El anuncio llega en momentos en que el Gobierno de Donald Trump lleva a cabo una controvertida misión antinarcóticos en el sur del Caribe. Entretanto, el líder de la Casa Blanca se burló de las milicias convocadas en Venezuela ante una eventual "intervención militar", como ha denunciado Caracas.

Se mantiene la tensión en el Caribe tras el despliegue naval de EE. UU., mientras apunta a Venezuela por supuesto tráfico de drogas.

En una conferencia de prensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana informó haber recuperado 377 paquetes de cocaína de una embarcación recientemente atacada por Estados Unidos. Según Santo Domingo, la lancha transportaba 1,000 kilogramos de droga.

“Esta es la primera vez en la historia que Estados Unidos y la República Dominicana llevan a cabo una operación conjunta contra el narcotráfico en el Caribe”, declaró la dirección en un comunicado.

Según Santo Domingo, la embarcación fue destruida a unas 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, una pequeña isla perteneciente a República Dominicana.

Las autoridades de República Dominicana indicaron que la Marina de su país trabajó en conjunto con sus homólogos estadounidenses para localizar la lancha rápida que presuntamente intentaba atracar en República Dominicana y utilizar esa nación como "puente" para transportar cocaína a Estados Unidos.

Durante el operativo, el país caribeño fue alertado de la “incursión ilegal” de la embarcación y activó el protocolo correspondiente, agregaron.

Posteriormente a la destrucción de la embarcación por parte de EE. UU., unidades de la Armada dominicana y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizaron un operativo de búsqueda y rastreo en la zona, en el que se lograron recuperar trece unidades que contenían dicha cantidad de paquetes envueltos en cinta adhesiva y con diferentes logotipos.

Así ha escalado la tensión en el Caribe tras el despliegue naval de EE. UU.

El pasado agosto, Estados Unidos envió ocho buques de guerra y un submarino al sur del Caribe, en lo que la Administración de Donald Trump ha descrito como una misión para combatir el narcotráfico.

La Casa Blanca afirma que la flotilla ha destruido hasta la fecha tres lanchas rápidas que transportaban drogas, en ataques separados que han causado la muerte de más de una docena de personas a bordo.

La Administración Trump afirma que al menos dos de los barcos hundidos partieron de Venezuela, cuyo presidente es a menudo descrito por funcionarios de la Casa Blanca como “narcotraficante” y líder de una banda conocida como el Cártel de los Soles.

Estados Unidos justifica las acciones con la lucha contra el tráfico de drogas hacia su país después de calificar a la banda delictiva de origen venezolano Tren de Aragua y al llamado Cartel de los Soles como “organizaciones terroristas”, mientras vincula este último al Gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente venezolano niega las acusaciones y describe el despliegue naval estadounidense en el Caribe como un ataque a su país.

Este tipo de acciones es cuestionada por algunos gobiernos de la región, como Colombia, y más recientemente por expertos de la ONU que, el martes 16 de septiembre, los tildaron de “ejecuciones extrajudiciales”. Y el pasado viernes 19 de septiembre, dos senadores demócratas presentaron una resolución en el Congreso que busca impedir que el Gobierno estadounidense ordene nuevos ataques.

Pero Washington no retrocede en su retórica ni en sus ofensivas, por el contrario, apuesta por elevarlas. Fue el pasado 16 de septiembre cuando Trump señaló que en realidad van tres embarcaciones atacadas en la zona, más allá de las dos que habían sido confirmadas de forma oficial y el jefe del FBI, Kash Patel, pidió para las organizaciones de narcotráfico un trato similar al que tuvo Al Qaeda, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

"Debemos tratarlos como a los Al Qaedas del mundo", declaró Patel en una audiencia en el Senado.

De hecho, la decisión de volar buques sospechosos de transportar drogas en lugar de incautarlos y detener a sus tripulaciones es inusual y evoca recuerdos de la lucha estadounidense contra grupos extremistas como Al Qaeda.

Mientras tanto, la Administración Trump sigue proporcionando escasa información sobre estos asaltos, pese a las exigencias de los miembros del Congreso para que el Gobierno argumente esas acciones.

"¡Una amenaza muy seria!": Trump se burla de las milicias ciudadanas en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció burlarse este lunes de los entrenamientos de las milicias ciudadanas en Venezuela, con la publicación de un video donde comenta, en tono irónico, sobre la "amenaza muy seria" que suponen, en medio de la escalada de tensiones bilaterales.

"Ultrasecreto: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!", escribió Trump en su red Truth Social junto a imágenes de varias mujeres civiles recibiendo adiestramiento de varios instructores militares venezolanos, ante gritos y risas de los espectadores.

El video, que ilustra las jornadas de entrenamiento ciudadanos como parte de defensa de Caracas contra la "amenaza" del despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, ha sido ampliamente replicado en las redes sociales este fin de semana.

Las tensiones entre Venezuela y EE.UU. se han elevado después de que Washington anunciara el hundimiento de cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas, de origen desconocido.

El sábado pasado, Trump advirtió que el Gobierno de Nicolás Maduro pagará un precio "incalculable" si no readmite a los "presos" que "ha forzado a ir a EE.UU.".

EE.UU. incrementó en agosto su presencia militar en aguas internacionales en el mar Caribe justificando la necesidad de "combatir el narcotráfico" y con el foco en el Cartel de los Soles que, según el Gobierno Trump, está liderado por el presidente Maduro.

Mientras, el mandatario venezolano anunció que los entrenamientos liderados por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se realizan en respuesta a la amenaza del "imperio norteamericano", frente al que la nación suramericana está más unida que nunca, según aseguró.

Con AP y EFE

