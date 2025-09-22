Washington D. C. se ha convertido en el escenario de la batalla entre la galaxia MAGA y la resistencia demócrata. Desde la toma de posesión de Donald Trump en enero, la vida política de la capital estadounidense se ha visto salpicada por las numerosas declaraciones e iniciativas del presidente. La Casa Blanca y la sala de prensa son ahora el centro del sistema "Make America Great Again".

En La capital de Estados Unidos, la polarización política ha alcanzado niveles inéditos. Washington D. C. se ha convertido en el escenario principal de una confrontación abierta entre dos visiones opuestas del país: por un lado, el movimiento conservador que apoya el lema “Make America Great Again” (MAGA), y por el otro, quienes defienden los valores progresistas y el statu quo institucional.

Esta rivalidad se manifiesta en todos los ámbitos: desde los debates en el Congreso hasta las protestas en las calles, pasando por la vida cotidiana de los ciudadanos. Las tensiones se han intensificado en los últimos años, alimentadas por discursos incendiarios, desinformación y una creciente desconfianza hacia las instituciones.

El ambiente en la ciudad refleja la fractura social que atraviesa a todo el país, con familias, amigos y compañeros de trabajo divididos y distanciados por sus posturas políticas.

