El Reino Unido reducirá drásticamente las protecciones para refugiados y pondrá fin a los beneficios automáticos para solicitantes de asilo, anunció el gobierno laborista el sábado por la noche, dentro de un plan destinado a reducir la inmigración irregular y responder al ascenso de la extrema derecha.

Las medidas, basadas en el estricto modelo danés, se dieron a conocer mientras el primer ministro Keir Starmer enfrenta la creciente presión del partido antiinmigración Reform UK.

“Pondré fin al boleto dorado del Reino Unido para los solicitantes de asilo”, declaró Mahmood en un comunicado.

Sin embargo, el director del Consejo de Refugiados de Reino Unido advirtió que las medidas no impedirán que la gente intente llegar al país, y pidió reconsiderarlas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Estatus reducido a 30 meses

Actualmente, quienes obtienen estatus de refugiado lo conservan por cinco años, tras lo cual pueden solicitar residencia permanente y, eventualmente, ciudadanía.

Pero el ministerio del Interior señaló que reducirá la duración del estatus a 30 meses, con revisiones periódicas, y que los refugiados serán obligados a regresar a sus países una vez que se consideren seguros.

El ministerio indicó también que los refugiados reconocidos deberán esperar 20 años antes de poder solicitar el derecho a vivir a largo plazo en el Reino Unido. Hoy pueden hacerlo tras cinco años.

Las solicitudes de asilo en el país están en un nivel récord: unas 111.000 en el año hasta junio de 2025, según cifras oficiales.

Beneficios dejarán de estar garantizados

La cartera describió las propuestas, que Mahmood presentará ante el Parlamento el lunes, como la "mayor reforma de la política de asilo en tiempos modernos".

Según el ministerio, los cambios harán menos atractivo que los migrantes irregulares intenten llegar al Reino Unido y facilitarán la expulsión de quienes ya se encuentran en su territorio.

También se derogará la obligación legal establecida en 2005 de proporcionar apoyo a los solicitantes de asilo.

Esto significa que la vivienda y las asignaciones semanales dejarán de estar garantizadas: serán discrecionales, lo que permitiría negar asistencia a quienes puedan trabajar pero no lo hagan, o a quienes cometan delitos.

Starmer, elegido el verano pasado, está bajo presión para frenar los cruces en pequeñas embarcaciones desde Francia a través del Canal de la Mancha, un problema que también afectó a sus predecesores conservadores.

El modelo danés

Más de 39.000 personas, muchas huyendo de conflictos, han llegado este año tras realizar estos viajes peligrosos, una cifra superior a la del total de 2024, pero por debajo del récord de 2022.

Los cruces alimentan el ascenso de Reform UK, liderado por Nigel Farage, que ha superado al laborismo por amplios márgenes en algunas encuestas.

El gobierno laborista se inspira en Dinamarca —dirigida por una coalición cuyo principal partido es la socialdemocracia— que aplica algunas de las políticas migratorias más severas de Europa.

A comienzos de este año, altos funcionarios del ministerio del Interior británico visitaron Copenhague para estudiar el sistema danés, donde los solicitantes de asilo solo reciben permisos temporales, generalmente de dos años, y deben volver a solicitarlos cuando expiran.

Si el gobierno danés considera que el país de origen es seguro, pueden ser repatriados. La vía a la ciudadanía también se ha endurecido, al igual que la reunificación familiar.

Una ley de 2016 incluso permite a las autoridades confiscar bienes de los solicitantes de asilo para cubrir costos de apoyo.

Según el ministerio británico, estas políticas han reducido las solicitudes de asilo en Dinamarca a su nivel más bajo en 40 años y han permitido expulsar al 95% de los solicitantes rechazados.

Mahmood también anunciará el endurecimiento de las normas sobre reunificación familiar.

Enver Solomon, director del Consejo de Refugiados, pidió al gobierno revisar sus planes, afirmando que “no impedirán” los cruces.

“Deben garantizar que los refugiados que trabajan y contribuyen puedan construir vidas estables y aportar a sus comunidades”, señaló.

Los sectores más izquierdistas del Partido Laborista probablemente se opondrán a la reforma, temiendo perder votantes hacia alternativas progresistas como los Verdes.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más