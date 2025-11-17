La confirmación llegó este domingo 16 de noviembre por parte del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien compartió una publicación del Comando Sur estadounidense que detallaba: “El 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque letal contra un buque operado por una organización terrorista”.

El mando militar agregó que las tres personas que iban a bordo de la embarcación —a quienes acusa de “narcoterroristas”, sin presentar pruebas— murieron como resultado del ataque. Además, el Comando Sur indicó que se trataba de un buque que “traficaba estupefacientes en el Pacífico” y que “fue atacado en aguas internacionales”.

Así las cosas, Washington vuelve a usar el argumento del narcotráfico para justificar sus embestidas en las aguas del Caribe y el Pacífico, operaciones que han sido ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional en esa parte del mundo.

El bombardeo del sábado se enmarca, según las propias fuentes estadounidenses, en la operación ‘Lanza del Sur’, anunciada recientemente y cuyo objetivo es frenar el tráfico de estupefacientes desde América Latina hacia Estados Unidos.

Desde septiembre, las tropas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con drogas en mar abierto, en operativos en los que han muerto de forma extrajudicial más de 70 personas, acusadas sin pruebas de ser delincuentes.

Estas acciones han aumentado la tensión con países como Colombia y Venezuela, ante la posibilidad de que el siguiente paso sea un eventual ataque terrestre de Estados Unidos en esos territorios.

El portaaviones USS Gerald R. Ford ya está en el Caribe

Otro anuncio importante del Comando Sur estadounidense este domingo fue la llegada del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, al mar Caribe. Alvin Holsey, jefe de este mando militar del Ejército de Estados Unidos, confirmó su entrada en operaciones para “combatir las amenazas transnacionales” que buscan “desestabilizar” la región.

Enfatizó también en que "el despliegue del equipo de ataque del USS Gerald R. Ford representa un paso crítico en reforzar nuestra solución de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la del territorio americano".

Este portaaviones cuenta con capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones, y es considerado por la Marina de Estados Unidos como la “plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo”.

