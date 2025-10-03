Las operaciones en el aeropuerto de Múnich se reanudaron este viernes 3 de octubre después de que el tráfico aéreo se suspendiera durante varias horas, luego de que drones de origen desconocido fueran vistos sobre la terminal aérea alemana. Este episodio se produce en momentos en que aumenta el avistamiento de aeronaves no tripuladas en países miembros de la OTAN, que acusan a Rusia de violar su espacio aéreo. Moscú insiste en negar los señalamientos.

Las operaciones en el aeropuerto alemán de Múnich se reanudaron el 3 de octubre por la mañana, informó Reuters, después de que el tráfico aéreo se suspendiera durante varias horas tras el avistamiento de drones la noche anterior, lo que provocó la cancelación de 17 vuelos e interrumpió el movimiento de casi 3.000 pasajeros.

El episodio se produce después de que varios países europeos informaran de intrusiones aéreas atribuidas a Rusia.

Según un comunicado del aeropuerto, 17 vuelos desde Múnich fueron cancelados por la noche, lo que afectó a casi 3.000 pasajeros. Quince vuelos que debían llegar a Múnich también fueron desviados a Stuttgart, Nuremberg, Viena y Frankfurt.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los pasajeros varados en Múnich fueron atendidos con camas de campamento, mantas, bebidas y bocadillos, agregó el comunicado.

El 2 de octubre, alrededor de las 19:30 GMT, varias personas observaron aviones no tripulados alrededor del aeropuerto, confirmó el portavoz de la policía. Las autoridades bávaras iniciaron búsquedas para identificar las máquinas y sus propietarios, sin éxito.

Luego se vieron drones nuevamente, esta vez sobre el sitio del aeropuerto, lo que llevó al cierre de las dos pistas alrededor de las 20:30 GMT. A pesar de la intervención de helicópteros de la policía, "no hay información disponible sobre el tipo y número de drones" o su origen, dijo el portavoz.

“Muro anti-drones”

El incidente se produce antes del último fin de semana del Oktoberfest, que recibe a cientos de miles de personas todos los días en Múnich. El Oktoberfest de la ciudad bávara había estado cerrado durante medio día el miércoles después de una amenaza de bomba y una tragedia familiar.

Un hombre de 57 años asesinó a su padre y causó heridas a su madre y a su propia hija, en una aparente disputa por una herencia. Luego fue encontrado muerto en el lago Lerchenau, en lo que pareció ser un suicidio, pero en el lugar también se halló un artefacto explosivo sin detonar en su mochila y una carta con amenazas vagas sobre bombas en el Oktoberfest.

Alemania está en alerta por la amenaza de los drones, mientras que varios países europeos, incluidos Polonia y Dinamarca, culpan a Rusia por las recientes incursiones en su espacio aéreo.

El jueves, representantes de los países miembros de la Unión Europea se reunieron en Copenhague, para discutir estos crecientes ataques y analizar el establecimiento de un "muro" anti-drones.

El pasado 26 de octubre se observó un "enjambre" de drones sobre el estado de Schleswig-Holstein. El gobierno alemán ha dicho que quiere dar permiso a las fuerzas armadas para "derribar" estos dispositivos.

Leer tambiénCumbre en Copenhague: Europa debate sobre “muro antidrones” tras denuncias de incursiones rusas

Con AFP y Reuters

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más