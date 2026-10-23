Lo esencial:
- Emmanuel Macron anunció que prohibirá las manifestaciones que no sean de una organización sindical.
- La Prefectura de Policía de Lyon prohibió todas las manifestaciones convocadas para el sábado en la ciudad.
- Francia incrementará un 20% el despliegue policial y de la gendarmería para el sábado, dijo el ministerio del Interior.
- Emmanuel Macron se reúne los servicios de inteligencia en el Elíseo para coordinar la respuesta a las movilizaciones.
- Las autoridades prohibieron marchas y concentraciones este jueves en sectores estratégicos de París y vetaron una manifestación estudiantil en el centro de Lyon.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, la información más relevante del 22 de octubre relacionada con las protestas en Francia:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.
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