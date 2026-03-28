Lo esencial:

Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron en un comunicado su primer ataque directo con misiles contra Israel en respuesta a las ofensivas en Irán y Líbano.

en respuesta a las ofensivas en Irán y Líbano. Un ataque iraní con misiles y drones contra la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudita deja 12 soldados estadounidenses heridos y daños en aviones de reabastecimiento.

Tres periodistas libaneses, entre ellos Ali Shoeib (Al-Manar) y Fatima Ftouni (Al-Mayadeen), murieron en un ataque israelí en Jezzine ; Israel afirmó que Shoeib era un "terrorista de la unidad de inteligencia de la Fuerza Radwan" de Hezbolá, el presidente libanés Joseph Aoun califica el hecho de "flagrante crimen".

; Israel afirmó que Shoeib era un "terrorista de la unidad de inteligencia de la Fuerza Radwan" de Hezbolá, el presidente libanés Joseph Aoun califica el hecho de "flagrante crimen". Qatar y Ucrania firmaron un acuerdo de cooperación para combatir amenazas de misiles y drones durante una visita del presidente Volodímir Zelenski a Doha.

A continuación, la información más relevante del 28 de marzo sobre la guerra en Medio Oriente, iniciada el 28 de febrero con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de AFP, AP, AFP, Reuters y EFE

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