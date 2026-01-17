Seguro de imponerse incluso antes de la celebración de los comicios, Yoweri Museveni, al frente de Uganda desde 1986, fue proclamado el sábado 17 de enero vencedor de las presidenciales por la comisión electoral.

Según los resultados finales anunciados por el presidente de la comisión electoral, Simon Mugenyi Byabakama, Yoweri Museveni obtuvo el 71,65 % de los votos, frente al 24,72 % de su principal rival, Bobi Wine.

El exguerrillero, oficialmente de 81 años, logra así un séptimo mandato consecutivo y prolonga sus casi 40 años en el poder, apoyándose en un control total del aparato electoral y de seguridad. En dos ocasiones hizo modificar la Constitución para suprimir los límites de edad y de mandatos presidenciales.

En el continente, solo Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial y Paul Biya en Camerún han permanecido más tiempo que él en el poder.

Antes de las elecciones, las autoridades cortaron internet, que el sábado aún no había sido restablecido.

La votación se desarrolló en un clima “marcado por una represión e intimidación generalizadas”, señaló la ONU.

