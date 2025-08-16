El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este viernes 15 de agosto que pedirá a Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), involucrado en el mayor escándalo de corrupción de su Gobierno, si se confirma que reside en ese país. Su pronunciamiento llega un día después de que el medio local 'Noticias RCN' difundiera un documento con el que asegura que el Ejecutivo ayudó a renovar la residencia de González en el extranjero, señalamiento que el mandatario rechaza.

"La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país", escribió Petro en su cuenta de X, tras conocerse que el exfuncionario renovó su residencia nicaragüense con ayuda de la embajada de Colombia en Managua.

El pronunciamiento de Petro llegó este viernes 15 de agosto, justo un día después de que el medio local 'Noticias RCN' difundiera una imagen de la cédula de residencia nicaragüense de González, exjefe del partido Alianza Verde, y también una carta de la Embajada de Colombia al Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano, en la que pide ayuda para "solicitar la carta de renovación de residencia" del exfuncionario.

Petro y la excanciller Laura Sarabia negaron que el Ejecutivo hubiera solicitado "algún tipo de privilegio" para González, quien dirigió el Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) antes de que se revelara su participación en el mayor escándalo de corrupción de este Gobierno.

A pesar de la divulgación de la carta de la embajada a la Cancillería nicaragüense en la que intercede por González, el presidente ha intentado desmarcar a su Gobierno de cualquier responsabilidad e incluso ayer pidió "a los medios aclarar su noticia", que consideró "falsa".

González, de 66 años, tiene una orden de captura vigente desde el 3 de julio por su presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo.

Según la Fiscalía, que lo imputó por los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, parte del dinero usado en el ilícito provenía de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira (norte).

Militante del partido Alianza Verde y excompañero de Petro en la guerrilla del M-19, González supuestamente ordenó los pagos ilícitos a través de la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, según el testimonio del exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla.

En abril pasado, Pinilla fue el primer condenado por este caso, a cinco años y ocho meses de prisión.

"En relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país (…) solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González", reza el documento.

El noticiero de televisión también publicó una carta del Ministerio del Interior de Nicaragua que indica los pasos a seguir para que González renueve el documento.

"El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González", expresó Petro en X.

En la misma red social, la excanciller Sarabia afirmó que no participó ni recibió "información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad".

González y la investigación en su contra

González está implicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una entidad pública adscrita al Dapre encargada de dirigir y coordinar la gestión del riesgo de desastres en el país.

El pasado 3 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá emitió una orden de captura contra el exdirector del Dapre, de 66 años, y además dispuso su "detención preventiva en establecimiento carcelario por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros".

González está acusado por la Fiscalía de ordenar el pago de coimas a congresistas con dinero de UNGRD a cambio de apoyo al Gobierno en el Legislativo.

Según reveló en mayo de 2024 el exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD Sneyder Pinilla, dinero de esa entidad se usó en 2023 para pagar millonarias coimas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes están detenidos por este caso.

Ese dinero supuestamente se desvió del asignado para la compra de 40 camiones cisterna para abastecer de agua al departamento caribeño de La Guajira, un proyecto en el que se malversaron los recursos porque además los vehículos adquiridos no cumplían las condiciones técnicas, entre otras fallas.

En una de las audiencias del caso, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Andrea Muñoz, dijo que la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, también implicada en la trama de corrupción, recibía órdenes de González como su jefe directo al ser director del Dapre, para supuestamente entregar las coimas a los congresistas Name y Calle.

González, que al igual que Petro militó en la guerrilla del M-19 y luego entró en la política como miembro del partido Alianza Verde, llegó al Gobierno en abril de 2023, cuando el mandatario lo nombró director del Dapre, departamento que tiene a su cargo el funcionamiento de la Presidencia.

