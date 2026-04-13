Lo esencial:

Las elecciones generales de Perú servirán para renovar el Ejecutivo y el Legislativo, tras una década de caos institucional.

La jornada electoral culminó a las 18:00 hora local (23.00 GMT), una hora más tarde de lo inicialmente programado, después de que las autoridades electorales extendieran el horario debido a los problemas con algunos centros de votación.

Para ganar en primera vuelta, un presidenciable debe obtener más del 50% de los votos, o habrá una segunda elección el 7 de junio entre los dos más votados.

o habrá una segunda elección el 7 de junio entre los dos más votados. El Congreso volverá a ser bicameral, integrado por 60 senadores y 130 diputados.

integrado por 60 senadores y 130 diputados. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a mplío hasta las 18:00 (hora local) el horario para votar por retrasos en la apertura de algunos centros en Lima.

El organismo electoral (ONPE) estima que los resultados empiecen a conocerse dos horas después del cierre de las urnas.

A continuación, las actualizaciones en tiempo real de la jornada electoral en Perú:

Con información en EFE, Reuters, AFP y medios locales.

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