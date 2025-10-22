Los periodistas encarcelados Andrzej Poczobut, de Belarús, y Mzia Amaglobeli, de Georgia, ganaron este 22 de octubre el máximo galardón de derechos humanos de la Unión Europea (UE): el Premio Sájarov. El anuncio fue hecho por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Andrzej Poczobut es corresponsal del influyente periódico polaco 'Gazeta Wyborcza'. Fue declarado culpable de "atentar contra la seguridad nacional de Belarús" y condenado a ocho años de prisión, que cumple en la colonia penal de Novopolotsk.

Mzia Amaglobeli, destacada periodista fundadora de dos medios de comunicación independientes de Georgia, fue condenada en agosto por abofetear a un jefe de policía durante una protesta antigubernamental. Fue condenada a dos años de prisión en un caso condenado por organizaciones de derechos humanos como un intento de limitar la libertad de prensa.

“Ambos son periodistas que se encuentran actualmente en prisión por cargos falsos simplemente por realizar su trabajo y denunciar la injusticia. Su valentía los ha convertido en símbolos de la lucha por la libertad y la democracia”, declaró Metsola ante el Parlamento de Estrasburgo, Francia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El premio anual de la UE, que lleva el nombre del disidente soviético y Premio Nobel de la Paz, Andrei Sájarov, se creó en 1988 para honrar a personas o grupos que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El ganador es elegido por altos legisladores de la UE entre los candidatos propuestos por los distintos grupos políticos del Parlamento Europeo. El Legislativo afirma que el premio es “el mayor homenaje que rinde la Unión Europea a la labor en favor de los derechos humanos”.

"Envía un contundente mensaje a todos los presos políticos: no están solos y el periodismo no es un delito"

La líder opositora de Belarús, Sviatlana Tsikhanouskaya, quien junto con su esposo Siarhei Tsikhanouski y otros opositores al régimen del presidente Alexander Lukashenko ganó el premio en 2020, afirmó que otorgarlo a los periodistas este año "envía un contundente mensaje a todos los presos políticos: no están solos y el periodismo no es un delito".

Varios galardonados con el Premio Sájarov, entre ellos Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Denis Mukwege y Nadia Murad, ganaron posteriormente el Premio Nobel de la Paz. La líder opositora venezolana María Corina Machado, quien ganó el Premio Nobel de la Paz a principios de este mes, recibió el Sájarov el año pasado.

El premio, dotado con 50.000 euros (58.000 dólares), se entregará en una ceremonia en el Parlamento Europeo en Estrasburgo en diciembre.

Este artículo ha sido adaptado de su versión original en inglés.

Con AP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más