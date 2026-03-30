Lo esencial:
- Pakistán se declara listo para albergar "conversaciones significativas" entre Estados Unidos e Irán para tratar de poner un alto a las hostilidades.
- La Armada de Irán amenazó con atacar al portaaviones USS Abraham Lincoln con misiles mar-mar si entra en su radio de acción.
- Reportes de The Washington Post indican que Estados Unidos contempla planes para incursiones terrestres en Irán, aunque la autorización final de Trump sigue siendo incierta.
- El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a EE. UU. de planear un ataque terrestre mientras mantiene un discurso público de negociación y diálogo.
- Un ataque israelí contra una ambulancia del Comité Islámico de Salud en Bint Jbeil, Líbano, causó la muerte de un paramédico y su paciente.
- Kuwait denunció el impacto de 14 misiles balísticos y 12 drones en su territorio durante las últimas 24 horas, cuya repercusión dejó 10 militares heridos.
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó este domingo expandir la "zona de amortiguación" en el sur del Líbano.
A continuación, la información determinante de la jornada del 29 de marzo relacionada con la escalada de la guerra en Medio Oriente, que comenzó con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y la posterior respuesta de Teherán:
Con información de AFP, AP, Reuters y EFE
Compartir esta nota