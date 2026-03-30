Lo esencial:

Pakistán se declara listo para albergar "conversaciones significativas" entre Estados Unidos e Irán para tratar de poner un alto a las hostilidades.

La Armada de Irán amenazó con atacar al portaaviones USS Abraham Lincoln con misiles mar-mar si entra en su radio de acción.

Reportes de The Washington Post indican que Estados Unidos contempla planes para incursiones terrestres en Irán , aunque la autorización final de Trump sigue siendo incierta.

, aunque la autorización final de Trump sigue siendo incierta. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a EE. UU. de planear un ataque terrestre mientras mantiene un discurso público de negociación y diálogo.

mientras mantiene un discurso público de negociación y diálogo. Un ataque israelí contra una ambulancia del Comité Islámico de Salud en Bint Jbeil, Líbano, causó la muerte de un paramédico y su paciente.

Kuwait denunció el impacto de 14 misiles balísticos y 12 drones en su territorio durante las últimas 24 horas, cuya repercusión dejó 10 militares heridos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó este domingo expandir la "zona de amortiguación" en el sur del Líbano.

A continuación, la información determinante de la jornada del 29 de marzo relacionada con la escalada de la guerra en Medio Oriente, que comenzó con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de AFP, AP, Reuters y EFE

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