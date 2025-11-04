Ante una crisis inmobiliaria histórica provocada por décadas de inversión insuficiente en viviendas nuevas, los neoyorquinos acuden a las urnas este martes para elegir a su próximo alcalde, en unas elecciones en las que el socialista demócrata Zohran Mamdani se ha situado en cabeza con una plataforma basada en la congelación de los alquileres y la triplicación de la inversión estatal en viviendas subvencionadas.

Las cifras son inquietantes. Según los datos más recientes, la tasa de vacantes en Nueva York se sitúa en solo el 1,4 %, la más baja desde 1968. De las 185.000 viviendas multifamiliares construidas en la década anterior a 2020, menos de un tercio eran realmente asequibles para los hogares con bajos ingresos. No es suficiente: la tasa de vacantes entre las viviendas que se alquilan por menos de 1.100 dólares al mes es inferior al 0,4 %.

En pocas palabras, encontrar un lugar donde vivir en Nueva York es tan difícil como lo ha sido en más de medio siglo, y quienes han logrado encontrar un lugar para alquilar están pagando un alto precio por ello. Aproximadamente el 70 % de los neoyorquinos vive de alquiler, y más de 3 millones de inquilinos gastan el 30 % o más de sus ingresos anuales solo en el alquiler. Para uno de cada cinco inquilinos de Nueva York, más de la mitad de lo que ganaban cada año se destinaba directamente a mantener un techo sobre sus cabezas.

Por supuesto, nada de esto es nuevo para los millones de personas que viven en Nueva York, ni para las decenas de millones de personas en Estados Unidos y otros países que han visto sus redes sociales saturadas de vídeos virales de los candidatos a la alcaldía de la ciudad haciendo su última campaña para conseguir el puesto. Aunque los tres candidatos tienen filosofías muy diferentes en lo que respecta a la vivienda, todos ellos han situado esta cuestión en el centro de sus programas.

Nadie ha capturado la imaginación de los atribulados inquilinos de Nueva York como el favorito Zohran Mamdani, quien se autodenomina socialista democrático y se aseguró la nominación demócrata tras una exitosa campaña como 'outsider' a principios de este año. Centrado sin descanso en abordar la crisis del coste de la vida en Nueva York, este carismático joven de 34 años ha situado la promesa de viviendas asequibles en el centro de su candidatura al cargo más alto de la ciudad.

Parece que ha dado en el clavo. En las primarias, Mamdani ganó con facilidad en los distritos con mayoría de inquilinos, que también registraron un aumento de la participación en comparación con elecciones anteriores. Por el contrario, el exgobernador del estado Andrew Cuomo, que mañana se enfrentará de nuevo a Mamdani como independiente, se impuso en los distritos con mayor concentración de propietarios.

Mamdani apuesta por el congelamiento de alquileres

Es fácil entender por qué los inquilinos se han decantado por el joven miembro de la Asamblea. Mamdani, que trabajó como asesor en materia de vivienda para la prevención de ejecuciones hipotecarias antes de ser elegido miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York en 2020, está haciendo campaña a favor de una congelación de cuatro años de los alquileres de los apartamentos con renta estabilizada de la ciudad, que representan casi la mitad de sus apartamentos y dan cobijo a unos 2 millones de personas.

Diseñado para evitar que los propietarios impongan fuertes subidas de alquiler a sus inquilinos, el programa de estabilización de arriendos de la ciudad deja las alzas anuales en manos de una junta de nueve personas nombradas por el alcalde: dos en representación de los propietarios, dos de los arrendatarios y cinco elegidas entre el público en general.

Si llega a ser alcalde, Mamdani se ha comprometido a nombrar a nuevas personas para la junta que no tendrían ningún reparo en congelar los alquileres en su nivel actual, como hizo el exalcalde Bill De Blasio en al menos tres ocasiones durante la última década.

Russell Weaver, director de investigación del Co-Lab de la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell en Buffalo, señaló que estos apartamentos regulados eran en sí mismos un legado del mismo tipo de movilización masiva de locatarios que puede haber ayudado a Mamdani a conseguir la nominación demócrata.

"Nueva York es una ciudad de inquilinos, por lo que la lucha, la organización colectiva y la acción de los inquilinos han desempeñado un papel histórico más importante en la política de vivienda de la ciudad que en la mayoría de los demás lugares de Estados Unidos", afirmó.

Pero, aunque estos más de un millón de apartamentos han proporcionado a los inquilinos cierta protección frente al desahucio y la especulación con las rentas, según él, el resto del parque inmobiliario de la ciudad ha tenido dificultades para escapar de la especulación financiera por la que Nueva York es conocida desde hace tiempo.

"Aunque la regulación de los alquileres ha mantenido la vivienda relativamente más asequible para el casi millón de hogares que ahora viven en unidades con alquiler regulado, Nueva York es una ciudad global y un centro financiero donde la vivienda siempre tiene una gran demanda", aseveró. "Al combinar una demanda fuerte y estable con el auge contemporáneo del capital privado y la mercantilización descontrolada de la vivienda fuera del espacio de alquiler regulado, Nueva York se ha visto envuelta en una crisis inmobiliaria continua y de lenta combustión".

Además de la solución a corto plazo de la congelación de los alquileres, Mamdani se ha fijado el ambicioso objetivo de construir unas 200.000 "viviendas subvencionadas con fondos públicos, asequibles de forma permanente, construidas por sindicatos y con alquileres estabilizados" en los próximos 10 años.

Ha afirmado que movilizará unos 100.000 millones de dólares para hacerlo realidad, de los cuales 70.000 millones se recaudarán mediante la emisión de bonos municipales. Sin embargo, dado que la ciudad estaría efectivamente pidiendo prestado por encima de su límite de deuda, esto necesitaría la aprobación del Estado, que podría no obtener.

La "financiación creativa" de Cuomo

Cuomo ha rechazado de plano la idea de congelar los alquileres, argumentando en cambio que se necesita una "financiación creativa" para pagar los proyectos de viviendas asequibles que, según su propuesta en materia de vivienda, el mercado no ha logrado ofrecer.

Cuomo, que dirigió el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos bajo la presidencia de Bill Clinton, ha afirmado que se pondría manos a la obra de inmediato para resolver el retraso acumulado en las solicitudes de viviendas asequibles de la ciudad y acelerar la construcción de nuevas residencias. Junto con un "enfoque de incentivos y sanciones" para los propietarios que mantienen vacíos los apartamentos con alquiler estabilizado, afirmó que esto daría lugar a que 80 000 nuevas viviendas asequibles se "desarrollaran rápidamente o volvieran al mercado".

"Las viviendas a precio de mercado tienen un papel que desempeñar en el mercado y Nueva York debe acoger a los residentes que aportan a la ciudad unos recursos económicos muy necesarios", afirma su propuesta. Pero las autoridades locales también "necesitan construir o conservar 500.000 nuevas viviendas en los próximos 10 años, dos tercios de las cuales sean asequibles para la mayoría de las personas que viven aquí ahora o que se trasladarían aquí pero no pueden permitirse el coste de la vivienda".

Aunque muy diferentes en su alcance, ambos enfoques exigen que el gobierno estatal y municipal adopten una postura más firme para garantizar que los neoyorquinos puedan permitirse vivir en su ciudad.

"El momento político actual en Estados Unidos es paradójico, ya que existe una desconfianza generalizada hacia el Gobierno y un interés por reducir el sector público desde arriba, pero los funcionarios, organismos y coaliciones municipales y estatales son cada vez más conscientes de cómo el «mercado libre» está dejando atrás a sus electores", subrayó Weaver.

"Por eso, estados como Nueva York y ciudades como Nueva York se están convirtiendo, aún más que en el pasado, en laboratorios de innovación y experimentación para reevaluar el papel del Gobierno en la economía".

Weaver señaló que la carrera por la alcaldía ya ha demostrado el interés por los candidatos que hacen campaña a favor de romper con el pasado.

"Figuras como el Sr. Mamdani están ganando apoyos porque afirman explícitamente que el enfoque del «mercado libre» y el sistema económico actual han fracasado a la hora de cuidar de los trabajadores y las personas vulnerables", afirmó.

"Y dado que las condiciones económicas, como la inflación, la pérdida de puestos de trabajo y la desinversión, siguen aumentando la población de personas «vulnerables» o «precarias» en lugares como Nueva York y la ciudad de Nueva York, imagino que podemos esperar que el discurso del cambio a nivel sistémico —y los candidatos que lo adopten— tenga más éxito a nivel estatal y local".

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

