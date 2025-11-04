La victoria del candidato centrista Rob Jetten, de 38 años, en las elecciones legislativas de los Países Bajos fue confirmada el lunes tras el recuento de las últimas papeletas. El Consejo Electoral anunciará oficialmente los resultados el viernes.

Está confirmado. En un duelo muy reñido con la extrema derecha de Geert Wilders, el centrista Rob Jetten ganó definitivamente el lunes 3 de noviembre las elecciones legislativas en los Países Bajos tras el recuento de los últimos votos.

Rob Jetten ya había reivindicado la victoria el viernes, después de que la agencia de prensa local ANP, encargada de compilar y publicar los resultados, anunciara que Geert Wilders ya no podía alcanzar al líder centrista.

Ambos candidatos obtuvieron 26 escaños, por lo que la victoria se decidió por el número total de votos. La diferencia entre el centrista D66 y el ultraderechista PVV es ahora de 28.455 votos.

Los últimos sufragios provenían de unos 90.000 neerlandeses expatriados, cuyos votos por correo fueron contados en La Haya. Los neerlandeses residentes en el extranjero votaron más por el D66 (18,47 %) que por el PVV (8,57 %).

El Consejo Electoral neerlandés anunciará oficialmente los resultados el viernes.

Un “explorador” será nombrado el martes

Geert Wilders acusó a Rob Jetten de arrogancia por haber reclamado la victoria antes del anuncio oficial y difundió acusaciones infundadas de irregularidades electorales. El Consejo Electoral precisará también el viernes si hubo algún problema durante los comicios celebrados el miércoles pasado.

Rob Jetten, de 38 años, está bien encaminado para convertirse en el primer ministro más joven y el primero abiertamente gay del país. Sin embargo, deberá afrontar primero la difícil tarea de formar una coalición.

La fragmentación política neerlandesa hace que ningún partido haya obtenido suficientes escaños en el Parlamento —que cuenta con 150— para formar una mayoría absoluta.

La opción más viable, y la preferida por Jetten, sería una coalición con el CDA (18 escaños, centroderecha), la alianza de izquierda Verdes/Partido Laborista (20 escaños) y los liberales del VVD (22 escaños).

Esta coalición tendría 86 escaños, una mayoría sólida, aunque persisten dudas sobre la capacidad del VVD y los Verdes/Laboristas para trabajar juntos.

Rob Jetten nombrará el martes a un “explorador” encargado de determinar qué partidos están dispuestos a colaborar.

Hasta la formación de una nueva coalición, el gobierno saliente de Dick Schoof continúa gestionando los asuntos corrientes. Schoof se prepara para seguir como primer ministro al menos hasta Navidad.

