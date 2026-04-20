Un robot humanoide que ganó una carrera de media maratón para robots en Beijing este domingo corrió más rápido que el récord mundial humano, en una demostración de los avances tecnológicos de China.

El ganador, de la empresa Honor, un fabricante chino de smartphones, completó los 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, según una publicación en WeChat del Área de Desarrollo Económico-Tecnológico de Beijing, también conocida como Beijing E-Town, donde comenzó la carrera.

Ese tiempo fue más rápido que el del poseedor del récord mundial humano, el ugandés Jacob Kiplimo, quien recorrió la misma distancia en aproximadamente 57 minutos en marzo, en la carrera de Lisboa.

El desempeño del robot marcó un avance significativo respecto a la carrera inaugural del año pasado, en la que el robot ganador terminó en 2 horas, 40 minutos y 42 segundos.

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Sin embargo, la competición, celebrada junto a una carrera para humanos, no estuvo exenta de incidentes: un robot cayó al suelo en la línea de salida y otro chocó contra una barrera.

Du Xiaodi, ingeniero de pruebas de Honor, afirmó que su equipo estaba satisfecho con los resultados. Explicó que el diseño del robot se basó en atletas humanos de élite, con piernas largas de unos 95 cm, y que está equipado con un potente sistema de refrigeración líquida, desarrollado en gran parte internamente.

“De cara al futuro, algunas de estas tecnologías podrían transferirse a otros ámbitos. Por ejemplo, la fiabilidad estructural y la refrigeración líquida podrían aplicarse en escenarios industriales”, señaló.

Aunque aún tomará tiempo lograr una comercialización generalizada de los robots humanoides, los espectadores ya se mostraron impresionados. Sun Zhigang, que asistió el año pasado, vio la carrera con su hijo.

“Siento cambios enormes este año”, dijo Sun. “Es la primera vez que los robots superan a los humanos, y eso es algo que nunca imaginé”.

Wang Wen, que acudió con su familia, afirmó que los robots acapararon gran parte de la atención en el evento.

“La velocidad de los robots supera con creces la de los humanos”, afirmó. “Esto puede señalar la llegada de una nueva era”.

China impulsa robótica en plena competencia con EE.UU.

Beijing E-Town indicó que aproximadamente el 40% de los robots recorrieron el circuito de forma autónoma, mientras que el resto fueron controlados de forma remota.

El medio estatal Global Times informó que otro robot de Honor, controlado remotamente, fue el primero en cruzar la meta con un tiempo de 48 minutos y 19 segundos. Sin embargo, el ganador utilizó navegación autónoma y obtuvo el campeonato según las reglas de puntuación ponderada del evento.

La cadena estatal CCTV informó que los segundos clasificados, también de Honor y con navegación autónoma, terminaron la carrera en aproximadamente 51 y 53 minutos, respectivamente. Además, un robot actuó como agente de tráfico, dirigiendo a los participantes con gestos y voz.

En China, la tecnología se ha convertido en un ámbito de competencia con Estados Unidos, con implicaciones de seguridad nacional. El último plan quinquenal de Bejing promete “apuntar a las fronteras de la ciencia y la tecnología”. Acelerar el desarrollo de productos como los robots humanoides y sus aplicaciones forma parte del plan 2026-2030 para la segunda mayor economía del mundo.

El grupo de investigación tecnológica Omdia, con sede en Londres, clasificó recientemente a tres empresas chinas, AGIBOT, Unitree Robotics y UBTech Robotics Corp., como los únicos proveedores de primer nivel en su evaluación global de envíos de robots inteligentes de propósito general.

Todas ellas enviaron más de 1.000 unidades el año pasado, y las dos primeras superaron las 5.000 unidades, según el informe.

Este artículo es una adaptación de su original en francés

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