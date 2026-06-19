Con este resultado, tras dos partidos disputados, Sudáfrica, que perdió en la primera jornada con México, se mantiene colista con un punto y República Checa, que cayó con Corea del Sur, es tercera también con un punto.

México y Corea del Sur, a la espera de su enfrentamiento directo este jueves 18 de junio, suman tres puntos y son primero y segundo, respectivamente.

Así transcurrió el partido

Previo al descanso, la República Checa encontraba rápidamente, la respuesta que buscaba tras su tropiezo en el estreno mundialista y se marchaba a la pausa de 15 minutos con ventaja de 1-0 sobre Sudáfrica gracias a un tempranero gol de Michal Sadilek, en el encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo A que se disputa en el Estadio Atlanta.

El conjunto dirigido por Miroslav Koubek, obligado a puntuar para mantener vivas sus opciones de clasificación después de la derrota ante Corea del Sur, mostró desde el inicio una versión más agresiva y vertical, en línea con lo que había anticipado su entrenador en la víspera.

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La recompensa llegó apenas a los seis minutos. Una acción mal defendida por Sudáfrica permitió que Alexandr Sojka encontrara un espacio en el corazón del área para asistir a Sadilek, quien definió con un potente disparo imposible para el guardameta Ronwen Williams.

El tanto confirmó el cambio de imagen que había prometido Koubek, quien antes del encuentro aseguró que su equipo sería "diferente" y buscaría ser "más peligroso" en ataque tras las dificultades mostradas en el debut.

El seleccionador checo introdujo cinco modificaciones respecto al equipo que cayó ante Corea del Sur, incluyendo la entrada de Tomas Holes en defensa y una apuesta más ofensiva con Adam Hlozek acompañando a Patrik Schick en ataque.

También llamó la atención la suplencia del veterano Tomas Soucek, habitual referente del combinado nacional, en una muestra de la intención de Koubek de cambiar la dinámica del equipo.

La República Checa llegó además condicionada por la baja del lateral izquierdo David Jurasek, descartado para el resto del torneo por una lesión muscular sufrida durante un entrenamiento.

Pero todo cambió en la segunda fase del juego, cuando el equipo europeó logró el empate que selló el encuentro 1-1.

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Un partido clave para seguir con vida

En el lado sudafricano, Hugo Broos había decidido rectificar el planteamiento utilizado en la derrota inicial ante México y regresaba a una línea de cuatro defensores, abandonando la defensa de cinco hombres que no ofreció los resultados esperados.

La suspensión de Sphephelo Sithole obligó además a introducir a Thalente Mbatha en el centro del campo.

Sin embargo, los cambios no evitaron un inicio complicado para los Bafana Bafana, que concedieron espacios en los primeros minutos y fueron castigados por la eficacia checa.

El encuentro tenía carácter decisivo para ambas selecciones, que llegaron a la segunda jornada sin puntos tras sus respectivas derrotas en el estreno. La República Checa cayó ante Corea del Sur (2-1), mientras que Sudáfrica fue superada por México.

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Grupo A – República Checa vs. Sudáfrica – Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. – 18 de junio de 2026. Oswin Appollis de Sudáfrica en acción con Robin Hranac de la República Checa.

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Con Reuters y EFE

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