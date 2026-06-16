En el segundo tiempo, Nueva Zelanda e Irán empataron 2-2 en Los Ángeles, en un partido marcado por protestas por la guerra entre Estados Unidos y la República Islámica.

Los goles del conjunto oceánico los anotó el delantero Elijah Just, mientras que Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi igualaron igualado parcialmente para los persas.

Estadounidenses de origen iraní acudieron en masa al estadio de Los Ángeles, donde Irán juega su primer partido en la Copa Mundial de 2026 este lunes 15 de junio, algunos vistiendo o portando símbolos políticos en protesta contra el gobierno, mientras que otros hicieron un llamamiento a los iraníes para que se unieran y olvidaran la política.

Un hincha iraní exhibe una bandera de Irán anterior a la Revolución Islámica antes del debut mundialista de su selección ante Nueva Zelanda, en Los Ángeles.



El equipo llegó al estadio tras haber volado a Estados Unidos el domingo desde su base de entrenamiento en Tijuana, México, aterrizando en Los Ángeles justo cuando se anunciaba un acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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En Los Ángeles, ciudad que alberga la mayor comunidad iraní fuera de Irán, muchos de cuyos miembros huyeron del país tras la Revolución Islámica, los aficionados al fútbol iraní-estadounidenses afirman sentirse divididos entre la emoción de ver al equipo en el escenario más importante del mundo, la ira por la represión de Teherán contra los manifestantes y la preocupación por la campaña de bombardeos de Washington.

Con Reuters

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