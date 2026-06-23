Argelia marcó dos goles a partir de saques de esquina en la segunda mitad para remontar una desventaja inicial y derrotar 2-1 a Jordania el lunes por la noche, reforzando sus posibilidades de avanzar a la fase eliminatoria del Mundial.
El suplente Nadhir Benbouali cabeceó un saque de esquina en el minuto 69 y Amine Gouiri anotó el gol de la victoria en el minuto 82, dando a Argelia su primer triunfo mundialista desde 2014.
Los jordanos se habían puesto por delante por primera vez en un Mundial con un gol de Nizar Al Rashdan en la primera mitad, pero no pudieron resistir la presión constante de Argelia en la segunda parte.
Esta fue la primera vez que Argelia ganó un partido mundialista después de recibir el primer gol. Antes de este encuentro, había registrado siete derrotas y dos empates en partidos en los que empezó perdiendo.
Argelia se recuperó tras caer 3-0 ante Argentina en su partido inaugural y puede terminar segunda en el Grupo J —y asegurar un lugar en la fase eliminatoria— si vence el sábado a Austria.
Jordania quedó fuera de la pelea por la fase eliminatoria tras sufrir su segunda derrota consecutiva. Había debutado con una derrota 3-1 ante Austria, aunque mostró una actuación sólida en su primera participación en la máxima competición del fútbol.
El impulso cambió claramente después del empate de Benbouali, cuando un saque de esquina de Riyad Mahrez lo encontró en el centro del área y este envió un cabezazo a una esquina de la portería que Yazeed Abulaila no pudo detener.
Argelia mantuvo el ataque y se puso por delante cuando Gouiri tocó un balón dentro del área que rebotó en Abulaila y terminó entrando en la portería, desatando la celebración argelina junto a sus aficionados ubicados detrás del arco en el Levi’s Stadium.
Este artículo es una adaptación de su original en francés
Compartir esta nota