Lo esencial:

El Kremlin confirmó que Steve Witkoff se reunirá con Vladimir Putin la próxima semana.

En Zaporizhia, un bombardeo con drones rusos dejó al menos 19 heridos, incendios y graves daños en edificios y comercios.

El presidente estadounidense Donald Trump retiró el plazo impuesto a Ucrania para aceptar su plan de paz.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 26 de noviembre relacionada con la guerra en Ucrania:

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.

