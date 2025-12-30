Lo esencial:
- Rusia acusó a Ucrania de haber lanzado 91 drones contra la residencia presidencial de Vladimir Putin en Nóvgorod durante la noche y dijo que tras ello revisará "su posición negociadora" en las conversaciones de paz con Ucrania y Estados Unidos.
-
Zelenski acusó a Rusia de intentar socavar los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania con su señalamiento de un presunto ataque a la residencia de Putin.
-
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, condenó lo que llamó "manipulaciones" de Rusia sobre un presunto ataque ucraniano y dijo que Moscú busca una "falsa justificación" para nuevos ataques contra Ucrania.
- Horas antes, Volodímir Zelenski había anunciado una reunión en enero con Donald Trump y líderes europeos y Trump había hablado de "progresos considerables" al final de una reunión de tres horas con Zelenski, en la víspera. Moscú también había asegurado que las conversaciones estaban llegando a su fase final.
Compartir esta nota