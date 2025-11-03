Una fuerte explosión, aparentemente accidental, sacudió el sábado un supermercado en Hermosillo, capital del estado norteño de Sonora. El estallido provocó la muerte de al menos 23 personas y dejó una decena de heridos, según informaron las autoridades locales, que mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

El sábado, 1 de noviembre, una explosión, aparentemente accidental, en un supermercado de Hermosillo, en el norte de México, dejó al menos 23 personas muertas y 12 heridas, según informaron las autoridades locales.

“Lamentablemente, entre las víctimas hay menores de edad”, declaró el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, en un video publicado en redes sociales.

Durazo aseguró haber ordenado “una investigación a fondo y transparente para establecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes”.

La Fiscalía de Sonora indicó en la red X que “la hipótesis de trabajo es que el evento fue accidental” y que las pesquisas se centran en “un transformador que se encontraba en el interior del establecimiento comercial”.

Los equipos de Bomberos, la Policía Municipal y Protección Civil permanecen en el lugar, que sigue acordonado mientras avanzan las investigaciones.

“En cuanto el departamento de Bomberos permita el acceso al interior del local, ya que aún siguen removiendo escombros, se revise la estructura y se permita con seguridad el ingreso de los peritos, se podrá determinar con precisión las causas del siniestro, y en su caso, corroborar la línea de investigación”, señaló la fiscalía.

Según un reporte preliminar de las autoridades, entre las víctimas figuran al menos seis menores de edad, dos mujeres embarazadas, varios adultos mayores y empleados del supermercado.

Un comercio lleno de clientes

El siniestro ocurrió en pleno centro de Hermosillo, en una sucursal de la cadena de bajo costo Waldo’s. “Desde los primeros instantes, los servicios de emergencia, seguridad y salud actuaron con gran profesionalismo y compromiso, controlando la situación y salvando vidas”, destacó el gobernador. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales y clínicas de la ciudad, y cinco de ellos permanecen internados, según la Fiscalía.

De acuerdo con la prensa mexicana, algunos clientes buscaron refugio dentro del local tras la explosión y quedaron atrapados por el fuego.

El estallido se produjo hacia las tres de la tarde, hora local, cuando el establecimiento estaba lleno de compradores debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos. Comercios vecinos cerraron sus puertas para evitar la propagación de las llamas, informó diario local El Universal.

Las imágenes difundidas por los medios mostraban la fachada del edificio con los ventanales destruidos y una gran mancha negra provocada por el fuego. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y cancelaron las celebraciones previstas para la noche del sábado con motivo del Día de Muertos.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó en X sus condolencias “a las familias y seres queridos de las personas fallecidas” y aseguró que ha estado en contacto con el gobernador Durazo “para apoyar en lo que se necesite”.

