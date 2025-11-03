El presidente Ahmed al-Sharaa será el primer presidente sirio en visitar la Casa Blanca. A comienzos de noviembre estará en Washington D. C. para abordar con Donald Trump temas como el levantamiento de las sanciones restantes, la reconstrucción del país y la lucha contra el terrorismo. Así lo anuncia su ministro de Exteriores.

El presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, se convertirá en el primer jefe de Estado sirio en realizar una visita oficial a Washington, confirmó este domingo el ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani.

La idea de la visita es tratar temas como el levantamiento de sanciones, la reconstrucción tras más de una década de guerra y la cooperación en la lucha contra el terrorismo.

"Esta visita es sin duda histórica", afirmó Shaibani. "Se discutirán muchos temas, comenzando por el levantamiento de las sanciones. Hoy estamos combatiendo al Estado Islámico… cualquier esfuerzo en este sentido requiere apoyo internacional", dijo.

El canciller señaló en el foro Manama Dialogue, en Baréin, que Al-Sharaa llegará a la capital estadounidense a comienzos de noviembre.

En cuanto a la fecha exacta, el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, afirmó en el mismo foro que la visita se podría producir para el 10 de noviembre y declaró que Al-Sharaa viajaría a Washington “con la esperanza” de firmar un acuerdo para unirse a la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico (EI).

Según el Gobierno sirio, el EI está en contra de la reconstrucción en Siria, por lo que buscarán apoyo internacional y cualquier asistencia para combatir a la organización extremista.

Pese a que el EI fue derrotado territorialmente en 2019, la amenaza del grupo yihadista continúa en el país y sus miembros siguen apostados en el desierto sirio lanzando ataques ocasionales.

El Gobierno de Ahmad al-Sharaa afirma que detrás del ataque del pasado junio en una iglesia en Damasco, que provocó la muerte de 25 personas, estaba el EI.

En Washington también se abordará la reconstrucción de Siria, dado que el líder sirio no espera solamente ayuda humanitaria sino inversiones.

"Siria está abierta a todo el mundo (…) Queremos un nuevo capítulo entre Estados Unidos y Siria. Queremos muy buenas relaciones, ayuda y asistencia", dijo Asaad al Shaibani.

Esta es la segunda vez que Ahmad al-Sharaa viaja a Estados Unidos, tras su participación inédita en la Asamblea General de la ONU en septiembre, en la que se convirtió en el primer presidente sirio en décadas en dirigirse al pleno.

El líder de los grupos islamistas que derrocaron al exmandatario Bashar al-Assad el 8 de diciembre de 2024, se reunió en mayo con Donald Trump en Riad, en un encuentro que llevó al presidente estadounidense a prometer el levantamiento de las sanciones económicas sobre Siria.

Conversaciones con Israel

Siria e Israel continúan técnicamente en guerra, aunque iniciaron negociaciones directas tras la caída de Assad en diciembre de 2024.

Trump expresó su esperanza de que Siria se sume a los países árabes que han normalizado relaciones con Israel bajo los llamados Acuerdos de Abraham.

No obstante, Shaibani aclaró que “en cuanto a Siria y los Acuerdos de Abraham, este tema no está siendo considerado ni ha sido discutido”.

Anteriormente, un funcionario sirio declaró a la agencia de noticias AFP que Damasco confía en cerrar acuerdos de seguridad y defensa con Israel en 2025, lo que supondría un avance importante a menos de un año de la caída de Assad.

Desde diciembre, Israel mantiene tropas en la zona de amortiguamiento patrullada por la ONU que separa a ambos ejércitos y ha lanzado centenares de ataques en Siria. Damasco no ha respondido.

Según el ministro, las negociaciones en curso se centran en “alcanzar un acuerdo de seguridad que no socave el pacto de 1974 (que estableció el alto el fuego con Israel) ni legitime ninguna nueva realidad que Israel pueda imponer en el sur”.

Con EFE y AFP

