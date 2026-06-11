Lo esencial:

  • La selección mexicana ganó por primera vez un partido de apertura en un Mundial, luego de empatar sin goles ante la Unión Soviética en 1970, 1-1 con Bulgaria en 1986 y 1-1 con Sudáfrica en 2010.
  • Comienza el espectáculo musical previo al primer partido de la Copa del Mundo.
  • México será el primero de los anfitriones que verá acción en el Mundial de fútbol, con una ceremonia inaugural en el Estadio Azteca.
  • La UEFA designa a Omar Artan, el árbitro somalí a quien se le negó la entrada a Estados Unidos, para dirigir la Supercopa continental entre PSG y Aston Villa.

A continuación, las principales noticias de este jueves 11 de junio sobre el Mundial 2026:

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