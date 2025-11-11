Emmanuel Macron recibirá en París el martes 11 de noviembre al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, para abordar la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Esta reunión ocurre casi dos meses después del histórico reconocimiento de la existencia de un Estado palestino por parte de Francia.

El mandatario francés, Emmanuel Macron, recibirá en la capital francesa el martes 11 de noviembre al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, para hablar de la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, informó la Presidencia francesa.

“Esta reunión da continuidad al reconocimiento por parte de Francia del Estado de Palestina y al trabajo continuo para implementar un plan de paz y seguridad para todos en Medio Oriente”, señaló el Palacio del Elíseo en un comunicado.

Francia formalizó el reconocimiento del Estado Palestino el pasado 22 de septiembre, en un discurso histórico de Emmanuel Macron ante la Asamblea General de la ONU.

Macron y el “presidente del Estado de Palestina”, como se refiere el Elíseo a Abbas en el comunicado, “discutirán los próximos pasos del plan de paz, en particular en materia de seguridad, gobernanza y reconstrucción, junto con socios árabes e internacionales, con el fin de prepararse para la etapa posterior al conflicto”.

“El presidente de la República y el presidente Abbas dialogarán sobre la reforma de la Autoridad Palestina, condición esencial para el retorno duradero a la estabilidad y el surgimiento de un Estado palestino viable, democrático y soberano, que viva en paz y seguridad junto a Israel”, indicó el Elíseo.

Asimismo, el mandatario francés reiterará la necesidad de un acceso humanitario continuo a Gaza.

Fuentes del Elíseo avanzaron que Macron aprovechará la ocasión para hacer anuncios sobre la intención de Francia de aumentar su contribución tanto para la consolidación del alto el fuego como para la reconstrucción de Gaza.

Para avanzar en el primer punto, a los tres oficiales que ya han sido enviados para evaluar cuál podría ser la implicación francesa en la llamada fuerza de estabilización, se va a sumar esta semana un equipo civil con diplomáticos y un general de Gendarmería.

El objetivo esencial de esa fuerza de estabilización, para el Gobierno galo, debe ser la formación y el reforzamiento de las fuerzas de seguridad palestinas, a las que Francia quiere dar un papel fundamental en ese territorio.

Un paso importante tras el reconocimiento del Estado palestino

Para Emmanuel Macron, esta primera visita a Francia de Abbas tras el reconocimiento por París del Estado palestino debe servir para reafirmar el compromiso de su país con el “horizonte político” que se le quiere dar a este proceso: “la solución de dos Estados democráticos, Israel y Palestina, que vivan el uno junto al otro en paz y en seguridad”.

Las fuentes del Elíseo reiteraron el objetivo de que, a finales de noviembre, pueda celebrarse la conferencia sobre la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza, que Francia va a organizar con Egipto, aunque la fecha está todavía por concretarse, en espera de confirmación por algunas de las partes.

Esta reunión de Macron con Abbas se producirá cinco días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que una fuerza internacional sería desplegada en Gaza “muy pronto”.

El lunes se cumple un mes de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás tras dos años de guerra, impulsado por el presidente estadounidense y que aún se encuentra en una frágil primera fase marcada por el retorno de la mayoría de los rehenes, los continuos ataques israelíes en la Franja y la incertidumbre sobre los siguientes pasos.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más