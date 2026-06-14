El presidente estadounidense Donald Trump y su par francés Emmanuel Macron se reunirán durante una cena en el fastuoso Palacio de Versalles, cerca de París, tras la cumbre del G7 de las principales naciones industrializadas, que se celebrará la próxima semana en Francia, según anunciaron sus gobiernos el sábado.

Se espera que Trump, que está tratando de avanzar en la finalización de un acuerdo sobre Irán en los próximos días, tenga una apretada agenda de reuniones bilaterales con líderes extranjeros al margen de la cumbre en la localidad francesa de Evian-les-Bains, situada a orillas de un lago, según altos funcionarios de la Administración que informaron a los periodistas bajo condición de anonimato, de acuerdo con las normas establecidas por la Casa Blanca.

La oficina de Macron ha comunicado que el presidente francés ofrecerá una cena a Trump el 17 de junio, para conmemorar el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos en el Palacio de Versalles, "un símbolo histórico de la amistad franco-estadounidense".

El palacio fue la residencia de los reyes franceses desde la época de Luis XIV hasta Luis XVI. Acoge habitualmente a jefes de Estado y dignatarios extranjeros.

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Macron recibió allí al rey Carlos III y a la reina Camilla en 2021 con motivo del 400º aniversario del palacio, con una cena en la Galería de los Espejos, una de las joyas de las 2.300 estancias del palacio.

Un encuentro con antecedentes

En 2017, antes de que su relación personal con Vladímir Putin se deteriorara a causa de la guerra en Ucrania, el entonces recién elegido Macron recibió al presidente ruso en Versalles.

Imagen de archivo que muestra al presidente francés Emmanuel Macron, a la derecha, y a su homólogo ruso Vladimir Putin, mientras desfilan por la Galería de las Batallas del Palacio de Versalles. 29 de mayo de 2017.

Trump también se reunirá con Macron tras la llegada del presidente republicano a Francia el lunes por la tarde. Trump partirá de Washington tras celebrar su 80º cumpleaños con un espectáculo de artes marciales mixtas en horario de máxima audiencia en el jardín de la Casa Blanca el 14 de junio.

También tiene previsto mantener conversaciones por separado con los líderes de Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y la India, según informaron fuentes oficiales a los periodistas el 13 de junio. Esos países asisten a la cumbre por invitación de Macron.

Los líderes de los países del G7 —Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón— se reúnen para debatir sobre el crecimiento y el desarrollo económicos, el fortalecimiento de las cadenas de suministro de minerales esenciales, la inmigración ilegal y la inteligencia artificial, entre otros temas.

También se espera que las guerras en Ucrania e Irán ocupen un lugar destacado. El presidente Volodímir Zelenski, también estará presente en la cumbre. Según informaron fuentes oficiales a los periodistas, por el momento no hay programada una reunión formal entre Trump y Zelenski, aunque podrían reunirse de manera informal.

Adaptado de su versión original en inglés

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