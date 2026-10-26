Lo esencial: 

  • Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21% del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 97,69% de las urnas escrutadas.

  • Tras su victoria, Lula da Silva se pronunció este domingo 25 de octubre en un discurso en el que dijo que Brasil "no acepta ser el patio trasero de nadie".

  • Flávio Bolsonaro afirmó que "es imposible" reconocer estas elecciones y anunció que buscará su anulación.

  • Un juez de la Corte Suprema de Brasil avaló ampliar dos horas el horario de votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de la segunda vuelta presidencial en Brasil este domingo 25 de octubre:

 

 

 

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