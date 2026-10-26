Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21% del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 97,69% de las urnas escrutadas.

Tras su victoria, Lula da Silva se pronunció este domingo 25 de octubre en un discurso en el que dijo que Brasil "no acepta ser el patio trasero de nadie".

Flávio Bolsonaro afirmó que "es imposible" reconocer estas elecciones y anunció que buscará su anulación.