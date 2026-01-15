Una cita muy esperada. Emmanuel Macron presenta este jueves 15 de enero sus saludos a las Fuerzas Armadas, mientras Francia sigue buscando un presupuesto para 2026, en un contexto de tensiones geopolíticas —incluidas las transatlánticas— y de crecientes necesidades militares.

Como señal de estas tensiones, el jefe de Estado llega a la estratégica base aérea de Istres (Bocas del Ródano) tras un Consejo de Defensa convocado de urgencia el jueves por la mañana en el Elíseo sobre la situación en Groenlandia y también en Irán.

El jefe de las Fuerzas Armadas da "sus orientaciones para la defensa nacional” ante un millar de invitados, a las 12:30, en este emplazamiento que alberga el arma nuclear, a 60 kilómetros de Marsella, precisó el Elíseo.

Ucrania y ahora Groenlandia —territorio autónomo de Dinamarca que el presidente estadounidense, Donald Trump, ambiciona “por todos los medios”, en detrimento de la Alianza transatlántica— están en el centro de la atención.

En este contexto de crisis sin precedentes en el seno de la OTAN, Emmanuel Macron confirmó durante la noche que Francia participará, “a petición de Dinamarca”, en “ejercicios conjuntos” en Groenlandia, la “Operación Endurance Ártica”, junto a Alemania y países nórdicos.

Una “quincena” de cazadores alpinos en Groenlandia

“Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros les seguirán”, dijo el presidente en X.

Una “quincena” de cazadores alpinos ya participa en esta “preparación” de una operación de “disuasión” destinada a “mostrar a Estados Unidos que la OTAN está presente”, precisó el jueves por la mañana en Franceinfo el embajador de Francia para los polos, Olivier Poivre d’Arvor.

Responsables políticos y militares también estarán atentos a las señales relativas al debate presupuestario, aún bloqueado en el Parlamento, después de que Emmanuel Macron solicitara aumentar en 3.500 millones de euros los créditos de las Fuerzas Armadas en 2026.

El jefe de Estado también ha hecho de la restauración del servicio nacional, remunerado y voluntario, uno de sus proyectos para 2026.

Las Fuerzas Armadas prevén reclutar a 3.000 candidatos este año, luego 4.000 en 2027, 10.000 en 2030, con una ambición de 42.500 en 2035.

