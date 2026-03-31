Lo esencial:

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, aseguró que hay conversaciones en curso para acabar la guerra en Irán, pero que la guerra continuará con "mayor fuerza" si ese país no acepta un trato.

Donald Trump instó a los países afectados por el bloqueo de facto al estrecho de Ormuz por parte de Irán a "simplemente tomarlo" o comprar petróleo a EE. UU.

Israel Katz anuncia que Israel establecerá una "zona de seguridad" permanente en el sur del Líbano y mantendrá el control militar de todo el territorio al finalizar la guerra con Hezbolá.

Un petrolero de la Kuwait Petroleum Corporation totalmente cargado sufre un ataque cerca del puerto de Dubái , sin que se registraran heridos ni derrames de crudo.

, sin que se registraran heridos ni derrames de crudo. El Ejército de Israel confirma la muerte de cuatro soldados en combate en el sur del Líbano.

Teherán reporta explosiones y cortes de suministro eléctrico en el este y oeste de la capital tras un ataque israelí contra una subestación energética e infraestructura militar.

en el este y oeste de la capital tras un ataque israelí contra una subestación energética e infraestructura militar. El Consejo de Seguridad de la ONU convoca una reunión de emergencia este martes tras la muerte de tres cascos azules indonesios en el sur del Líbano.

A continuación, la información más importante de la jornada del 31 de marzo sobre la escalada del conflicto en Medio Oriente, iniciada tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de AFP, AP, Reuters, EFE y medios locales

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