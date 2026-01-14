El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, rechazaron este martes comparecer ante un comité del Congreso para rendir testimonio sobre el caso Epstein y acusan en una carta pública dirigida al representante James Comer —que lidera la investigación del Congreso sobre pederasta— de dirigir un proceso diseñado para avergonzarlos públicamente y encarcelarlos.

Los republicanos en el Congreso han amenazado con avanzar procesos de desacato. La pareja Clinton recibió la orden de prestar declaración a puerta cerrada ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga las conexiones de Epstein con figuras poderosas y cómo se gestionó la información sobre sus delitos.

“Nos defenderemos con firmeza”, escribieron los Clinton, que son demócratas, en una carta difundida este martes. Además, acusaron a Comer de permitir que otros exfuncionarios proporcionaran declaraciones escritas sobre Epstein al comité, mientras que a ambos se les imponía citaciones de forma selectiva.

"Los hechos hablan por sí solos: Usted citó a ocho personas además de nosotros. Despidió a siete de esas ocho sin que ninguna de ellas le dijera una sola palabra. No hizo ningún intento de obligarlas a comparecer. De hecho, desde que comenzó su investigación el año pasado, ha entrevistado a un total de dos personas. Dos", afirmaron los Clinton.

"Un análisis legal preparado por dos bufetes de abogados y que se le proporcionó ayer deja claro que sus citaciones son legalmente inválidas. Usted afirma que sus citaciones son inviolables cuando se utilizan en nuestra contra, pero guardó silencio cuando el presidente en funciones adoptó la misma postura, como expresidente, hace poco más de tres años", afirmó la pareja en la carta, en la que también asegura que ha proporcionado a través de su equipo legal toda la información que posee sobre el caso.

El expresidente Clinton aparece en varias fotografías difundidas por el Departamento de Justicia, como parte de los expedientes del caso Epstein, después de que el Congreso aprobara en diciembre de manera unánime la Ley para la Transparencia de los Archivos de Epstein, que obligaba a la publicación íntegra de toda la evidencia recopilada por las autoridades desde 2008, cuando el financista y delincuente sexual fue acusado por primera vez de delitos sexuales.

La presión contra los Clinton llega en un momento en que el presidente Donald Trump se enfrenta a crecientes demandas de transparencia, y el Departamento de Justicia ha enfurecido a sus seguidores y la base de apoyos del movimiento MAGA —muchos de los cuales creen que Epstein fue asesinado en una conspiración para encubrir el caso— al publicar solo una pequeña parte de los expedientes del caso casi un mes después de la fecha límite legal.

Comer —representante por Kentucky— afirmó que iniciará la próxima semana un proceso por desacato al Congreso. Esto podría dar inicio a un proceso políticamente complejo rara vez empleado por el Congreso y que abriría la puerta a una batalla judicial por parte del Departamento de Justicia.

"Nadie acusa a los Clinton de haber cometido ningún delito. Solo tenemos preguntas", declaró Comer a los periodistas después de que Bill Clinton, antiguo amigo de Epstein, no se presentara el martes a una declaración programada en las oficinas de la Cámara de Representantes. "Cualquiera admitiría que pasaron mucho tiempo juntos", añadió.

En otra carta separada enviada por los abogados de los Clinton al comité el lunes dijo que las citaciones para su testimonio eran inválidas, inaplicables y "nada más que una estratagema para intentar avergonzar a los rivales políticos, como ha ordenado el presidente Trump".

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales.

