Lituania acusó a Bielorrusia de un “ataque híbrido” después de que decenas de globos con contrabando obligaran a cerrar temporalmente los aeropuertos de Vilna y Kaunas y motivaran el cierre de sus dos últimos pasos fronterizos.

Lituania acusó el lunes al aliado ruso Bielorrusia de lanzar un “ataque híbrido” después de que decenas de globos cargados con contrabando obligaran la semana pasada al cierre temporal de aeropuertos.

Lituania, miembro de la OTAN y de la UE, también cerró sus dos últimos pasos fronterizos con la vecina Bielorrusia a raíz del incidente, que obligó a cerrar los aeropuertos de la capital, Vilna, y de la ciudad centro-sur de Kaunas por la presencia de globos que transportaban cigarrillos ilegales, una táctica que a menudo se atribuye a contrabandistas bielorrusos.

“Consideramos que esto es un ataque híbrido”, dijo a periodistas la primera ministra lituana, Inga Ruginienė, al señalar que la falta de acción de Bielorrusia para detener a los responsables de los globos le hace pensar que las autoridades estaban implicadas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Muchos países europeos afirman que los “ataques híbridos” —una forma novedosa de guerra en gran medida no convencional— se han disparado recientemente, y culpan al gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, del aumento de incursiones con drones, ciberataques y otros incidentes disruptivos.

Ruginienė calificó el cierre fronterizo como un “mensaje” al aliado ruso Bielorrusia de que “los ataques híbridos no serán tolerados”.

Lituania denuncia violación de su espacio aéreo tras la entrada de dos cazas rusos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el incidente de los globos como “una amenaza híbrida” y dijo que la Unión Europea apoya a Lituania.

“Esto es desestabilización. Es una provocación”, afirmó, y agregó que Europa debería acelerar las medidas para defender su flanco oriental.

El Ejército lituano ha sido ahora autorizado a derribar este tipo de globos, indicó Ruginienė.

Lituania dijo que decidiría el miércoles cuánto tiempo mantener el cierre fronterizo.

Según la oposición bielorrusa, el tabaco de contrabando en el mercado negro es una fuente de ingresos para el gobierno del presidente Alexander Lukashenko.

Varias personas fueron detenidas en Lituania tras intentar recuperar los cigarrillos cargados en los globos en el incidente de la semana pasada, que obligó al cierre de los aeropuertos durante la noche del martes al miércoles.

El ministro de Exteriores bielorruso, Maxim Ryzhenkov, rechazó las acusaciones de Lituania y las calificó de “provocación” destinada a justificar “medidas contra Bielorrusia (y) contra Rusia”.

Bielorrusia convocó al encargado de negocios de la embajada lituana en protesta.

Con AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más