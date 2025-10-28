Diez personas fueron juzgadas este lunes en Francia, acusadas de acoso en línea contra Brigitte Macron, quien ha sido objeto durante años de falsos rumores que afirman que nació hombre. ¿Cómo ganó tanta tracción esta teoría conspirativa en Francia y más allá?

Los rumores sobre el género de Brigitte Macron comenzaron a circular en internet cuando su esposo, Emmanuel Macron, fue elegido presidente de Francia en 2017.

Desde el principio, la pareja llamaba la atención. Él, un ambicioso y enérgico político de 39 años que acababa de convertirse en el líder más joven en la historia de Francia; ella, una mujer elegante y alegre, sexagenaria y 24 años mayor que él.

Era una pareja que invertía el estereotipo sexista, que permite a los hombres mayores salir con mujeres mucho más jóvenes sin generar comentarios. Además, la pareja se había conocido en el colegio, cuando el futuro presidente tenía 15 años y Brigitte Macron era su profesora de inglés.

En una entrevista de cuatro horas con la autoproclamada médium Amandine Roy, publicada en YouTube en diciembre de 2021, la autodenominada periodista francesa Natacha Rey, afirmó que su investigación de tres años había revelado “una mentira de Estado”: que la primera dama de Francia había nacido hombre y se llamaba originalmente Jean-Michel Trogneux, nombre del hermano mayor de Brigitte.

En el video, Rey mostró fotos de una joven Brigitte Macron para afirmar que su caminar y mandíbula eran demasiado masculinos y que no era la madre biológica de sus tres hijos. En un segmento también se hacía referencia a la corrupción de menores de edad, insinuando algo sobre el inicio de su relación.

En menos de 48 horas, el video había acumulado cientos de miles de visualizaciones y era reproducido por medios franceses e internacionales.

Los rumores sobre Brigitte Macron se habían vuelto virales.

“Sin elementos tangibles”

Meses antes, Rey se había acercado al medio de investigación Mediapart con sus acusaciones, pero este se negó a publicarlas por falta de pruebas.

“No había elementos tangibles”, explicó el periodista de Mediapart Antton Rouget al canal BFMTV: solo “preguntas débiles” sin detalles concretos.

Aun así, Rey tenía vínculos con el movimiento de protesta de los “Chalecos Amarillos”, que canalizaba el descontento social contra Macron, y su teoría encontró eco entre sus sectores más radicales.

El rumor fue retomado también por la influencer Zoé Sagan y por Xavier Poussard, exeditor de la revista de extrema derecha Faits et Documents.

La publicación de Poussard transformó el rumor original en una nueva narrativa: Brigitte Macron (cuyo apellido de soltera es Trogneux) habría muerto joven, y su hermano Jean-Michel habría cambiado de sexo y asumido su identidad, casándose luego con Emmanuel Macron.

A partir de 2023, Poussard empezó a difundir esta teoría en Estados Unidos entre simpatizantes de Donald Trump, donde fue finalmente adoptada por la comentarista conservadora Candace Owens, quien se ha convertido en una de sus principales defensoras.

“Pondría toda mi reputación profesional en juego para afirmar que Brigitte Macron es, en realidad, un hombre”, publicó Owens en marzo de 2024.

En un video posteriormente eliminado, Owens también insinuó que la relación entre Brigitte y Emmanuel Macron “podría ser una historia de pedofilia”, video que fue visto más de un millón de veces.

“Transvestigación”

¿Por qué los internautas se sienten atraídos por el rumor de que Brigitte Macron nació hombre?

“Es una noticia falsa con todos los ingredientes de una teoría conspirativa eficaz”, explicó la periodista de France 24 Maya-Anaïs Yataghène. “Involucra al jefe de Estado, sugiere que la presidencia miente para ocultar una doble vida y, en última instancia, es transfóbica”.

“Estos rumores forman parte de las ‘guerras de la verdad’ que caracterizan gran parte del discurso político actual”, añadió Alessia Tranchese, profesora asociada de lenguaje, feminismo y medios digitales en la Universidad de Portsmouth. “Son un fenómeno político partidista diseñado para debilitar a los oponentes y erosionar su legitimidad”.

Con frecuencia, estas campañas apuntan a mujeres, ya que “el sexismo, la discriminación por edad y el racismo resuenan con amplios sectores del público” y pueden ser “usados estratégicamente para reforzar ciertas narrativas, una dinámica que hemos visto en la ‘manosfera’ con ataques coordinados”, añadió Tranchese.

Además de Brigitte Macron, figuras como Michelle Obama, Kamala Harris y Jacinda Ardern han sido objeto de acusaciones similares.

Estas teorías forman parte de un movimiento más amplio llamado transvestigación, explicó Sander van der Linden, profesor de psicología en la Universidad de Cambridge y autor del libro Foolproof: Why Misinformation Infects Our Minds and How to Build Immunity.

Los “transvestigadores” en línea parten de la idea de que “muchas celebridades son secretamente transgénero y que dirigen una camarilla con el objetivo de subyugar a la población cisgénero”.

En el fondo, la popularidad de estos rumores refleja una desconfianza hacia las élites y un intento de recuperar el control frente al poder político. “Determinar qué es verdad o no, y quién tiene la autoridad para definir esa verdad, está en el centro del poder político”, señaló Tranchese.

“Pruebas científicas”

Como una mujer mayor casada con un presidente impopular y con una historia poco convencional, Brigitte Macron se ha convertido en un blanco ideal para los conspiracionistas.

Los Macron han contado que su relación comenzó con un beso en la mejilla cuando Emmanuel tenía 16 años.

Los detractores en línea no han dudado en insinuar que la relación podría constituir pedofilia.

En una audiencia en 2024, Brigitte Macron admitió que los años de acoso han tenido un fuerte impacto.

"Todas estas acusaciones han afectado profundamente a mi entorno y a mí personalmente", dijo. "Cada vez que hago una visita internacional, alguien lo menciona. No hay un solo cónyuge de jefe de Estado que no haya oído hablar del tema".

Para poner fin a los rumores, los Macron y Jean-Michel Trogneux han presentado demandas en Francia y en Estados Unidos contra los principales difusores: Rey, Roy (Delphine J.), Sagan (Aurélien Poirson-Atlan), Poussard y Owens.

El abogado de los Macron, Tom Clare, dijo a la BBC que la pareja está dispuesta a presentar “pruebas científicas” durante el juicio en Estados Unidos para demostrar que Brigitte Macron nació mujer.

Pero los juicios son un arma de doble filo. Las victorias legales “podrían servir para mostrar que existen mecanismos de rendición de cuentas y que la difamación no es libertad de expresión”, explicó van der Linden.

Sin embargo, los procesos también podrían atraer más atención hacia los rumores y reforzar las narrativas falsas.

Entre los creyentes, “cualquier intento de refutar la teoría suele tomarse como una prueba de que algo debe de ser cierto”, añadió.

“Sea cual sea el fallo, es poco probable que cambie la opinión de quienes ya están convencidos”, coincidió Tranchese.

“Cualquier resolución institucional será vista como una expresión de la misma autoridad ‘élite’ en la que no se confía. Incluso si se presentara una prueba de ADN, los escépticos podrían afirmar que fue falsificada”, concluyó.

Este texto es una adaptación de su original en inglés

