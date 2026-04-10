Lo esencial:

Donald Trump amenazó con nuevos ataques si las conversaciones en Pakistán fallan. "¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!", sentenció.

"¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!", sentenció. Líbano anunció que este viernes hubo un primer contacto directo telefónico con Israel en el que se acordó una reunión el 14 abril en Washington.

El vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, partió hacia Islamabad para encabezar la delegación de su país en las negociaciones con Irán, al tiempo que advirtió a Teherán: "No se burle de nosotros".

al tiempo que advirtió a Teherán: "No se burle de nosotros". La delegación iraní para las conversaciones de paz con EE. UU., liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, llegó a Islamabad el viernes.

La incertidumbre protagoniza las programadas negociaciones en Pakistán entre EE. UU. e Irán previstas para el sábado, mientras Teherán remarca que las conversaciones para acabar la guerra dependen de una tregua en el Líbano.

La tregua tambalea ante los ataques israelíes en Líbano y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Israel continúa sus letales ataques contra el territorio libanés que asegura están dirigidos a Hezbolá, pero dejan decenas de civiles muertos, indican las autoridades locales.

Teherán señala que al menos 3.000 personas han muerto en la guerra que EE. UU. e Israel lanzaron contra la República Islámica hace más de un mes.

A continuación, las principales noticias de este viernes 10 de abril en torno a la frágil tregua de dos semanas acordada entre Irán y Estados Unidos , mientras Israel continúa su ofensiva en Líbano :

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