Lo esencial:
- Donald Trump amenazó con nuevos ataques si las conversaciones en Pakistán fallan. "¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!", sentenció.
- Líbano anunció que este viernes hubo un primer contacto directo telefónico con Israel en el que se acordó una reunión el 14 abril en Washington.
- El vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, partió hacia Islamabad para encabezar la delegación de su país en las negociaciones con Irán, al tiempo que advirtió a Teherán: "No se burle de nosotros".
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La delegación iraní para las conversaciones de paz con EE. UU., liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, llegó a Islamabad el viernes.
- La incertidumbre protagoniza las programadas negociaciones en Pakistán entre EE. UU. e Irán previstas para el sábado, mientras Teherán remarca que las conversaciones para acabar la guerra dependen de una tregua en el Líbano.
- La tregua tambalea ante los ataques israelíes en Líbano y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.
- Israel continúa sus letales ataques contra el territorio libanés que asegura están dirigidos a Hezbolá, pero dejan decenas de civiles muertos, indican las autoridades locales.
- Teherán señala que al menos 3.000 personas han muerto en la guerra que EE. UU. e Israel lanzaron contra la República Islámica hace más de un mes.
A continuación, las principales noticias de este viernes 10 de abril en torno a la frágil tregua de dos semanas acordada entre Irán y Estados Unidos, mientras Israel continúa su ofensiva en Líbano:
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