Lo esencial:
- El papa bendijo la imponente torre central de Jesucristo de la Sagrada Familia en Barcelona y celebró una misa en el interior de la que ahora es la iglesia más alta del mundo.
- León XIV conversó con 80 reclusos de una prisión catalana, a los que invitó a no permitir que sus errores los definan.
- La Abadía de Montserrat, cuestionada en tiempos recientes por informes de abusos, albergó un rosario en conmemoración de los 1000 años de vida monástica de la institución.
- Víctimas de abusos cuestionan que León XIV no haya hecho referencia a la pederastia durante sus pronunciamientos en Montserrat, epicentro de denuncias sobre el tema.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más importantes de la visita papal este miércoles 10 de junio:
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