Lo esencial:
- El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció en el G7 que el acuerdo con Irán pasará a una "segunda etapa" y Washington no invertirá en Irán.
- El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, anunció que este viernes comenzará en Suiza una nueva ronda de negociaciones en profundidad con Estados Unidos.
- El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, afirmó que existe un entendimiento con Irán para reabrir el estrecho sin peajes a largo plazo.
- El director ejecutivo de la naviera japonesa Mitsui OSK Lines, Jotaro Tamura, advirtió al Financial Times que el tránsito por el estrecho de Ormuz tardará semanas en normalizarse.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 16 de junio sobre la guerra iniciada el 28 de febrero de 2026 con los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y la posterior respuesta de Teherán:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
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