Lo esencial:

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció en el G7 que el acuerdo con Irán pasará a una "segunda etapa" y Washington no invertirá en Irán.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, anunció que este viernes comenzará en Suiza una nueva ronda de negociaciones en profundidad con Estados Unidos.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, afirmó que existe un entendimiento con Irán para reabrir el estrecho sin peajes a largo plazo.

El director ejecutivo de la naviera japonesa Mitsui OSK Lines, Jotaro Tamura, advirtió al Financial Times que el tránsito por el estrecho de Ormuz tardará semanas en normalizarse.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 16 de junio sobre la guerra iniciada el 28 de febrero de 2026 con los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

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