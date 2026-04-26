Nuevos combates estallaron este domingo en la ciudad clave maliense de Kidal entre rebeldes tuareg, respaldados por yihadistas, y fuerzas gubernamentales apoyadas por mercenarios rusos, un día después de que los insurgentes lanzaran ataques coordinados en toda la nación del Sahel.

"Se ha alcanzado un acuerdo que permite al ejército (maliense) y a sus aliados del Africa Corps (ruso) abandonar el campo 2, donde se encontraban atrincherados desde ayer", declaró un funcionario tuareg a la AFP.

Un residente de Kidal comentó a la AFP: "Vimos salir un convoy militar, pero no conocemos los detalles de lo que ocurre… Combatientes de los movimientos armados han tomado ahora las calles".

El Africa Corps, organización bajo control directo del ministerio de defensa ruso, asumió gran parte de las operaciones en África del grupo Wagner tras la muerte de su fundador, Yevgeny Prigozhin, en 2023.

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El grupo ha estado ayudando a la junta de Mali a combatir a los yihadistas en la nación de África Occidental. Kidal, bastión tuareg, fue recuperada en noviembre de 2023 por el ejército maliense con el apoyo del grupo paramilitar ruso Wagner, poniendo fin a más de una década de control rebelde. El FLA también afirma haber tomado posiciones en la región de Gao, al norte.

"El objetivo de los atacantes no era tomar y controlar ciudades, sino llevar a cabo acciones coordinadas para capturar al menos Kidal, que es un símbolo bastante poderoso", dijo una fuente de seguridad a la AFP este domingo.

Soldados malienses llegan a Kidal tras una patrulla desde Gao el 26 de julio de 2013 en el norte de Mali.

Ministro de Defensa asesinado en un ataque cerca de Bamako

Combatientes yihadistas mataron al ministro de Defensa de la junta de Mali, el general Sadio Camara, con un carro bomba colocado frente a su residencia cerca de la capital, Bamako, informaron este domingo su familia y fuentes gubernamentales y militares.

El ataque se produjo el sábado, cuando grupos yihadistas y rebeldes lanzaron ataques coordinados en toda la nación africana, incluyendo el bastión de la junta en Kati, cerca de la capital. Camara y otros líderes de la junta viven en Kati.

Un familiar, bajo condición de anonimato, dijo que el ministro y al menos tres miembros de su familia murieron por el coche bomba dejado por un grupo afiliado a Al Qaeda.

También estallaron combates el domingo en Kati, según residentes. Un habitante dijo que los combates se habían reanudado "en todas partes" en la ciudad guarnición y que los "yihadistas están en una colina" sobre Kati. Otro residente mencionó que aviones sobrevolaban la ciudad.

Mali ha sido devastada durante más de una década por conflictos y violencia yihadista, pero los ataques del sábado fueron los peores desde 2020, cuando la junta tomó el poder. Estos tuvieron lugar en las afueras de la capital, Bamako, y en varias ciudades del extenso país del Sahel.

Residentes en vilo

Los combates dejaron 16 civiles y soldados heridos y causaron "daños materiales limitados", afirmó el gobierno en un comunicado el sábado por la noche. Añadió que "la situación está totalmente bajo control en todas las localidades" que fueron atacadas.

En Bamako, soldados fueron estacionados el domingo por la mañana alrededor de una clínica donde el ministro de Defensa, Sadio Camara, fue ingresado el día anterior, según una fuente médica y testigos. Según los residentes, la residencia del ministro en Kati fue destruida en gran parte por una poderosa explosión. Los ayudantes de Camara negaron que estuviera herido.

En la capital, el acceso a las instalaciones militares ha sido bloqueado con barreras y neumáticos, informó un periodista de la AFP. En el distrito periférico de Senou, donde se encuentra el aeropuerto y donde hubo fuertes combates el sábado, el ambiente era de nerviosismo.

El jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó los "actos de violencia" en Mali y pidió apoyo internacional coordinado para abordar la amenaza del extremismo violento en el Sahel.

Mali cuenta con recursos que incluyen oro y otros minerales valiosos. Sus gobernantes, al igual que sus homólogos militares en Níger y Burkina Faso, han roto vínculos con la antigua potencia colonial, Francia, y varios países occidentales, acercándose más a Rusia.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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