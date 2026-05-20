Con momentos de tensión y denuncias de hechos violentos, la Global Sumud Flotilla fue truncada por las tropas israelíes su más reciente intento de romper el bloqueo que Israel mantiene desde 2007 sobre Gaza y llevar una cantidad simbólica de ayuda humanitaria a la franja, devastada por la invasión israelí iniciada en octubre de 2023.

A lo largo del martes, soldados israelíes abordaron, a unos 150 kilómetros de la franja, a la decena de barcos de la expedición que seguían activos, completando la interceptación de los 57 navíos de la Flotilla en aguas internacionales al oeste de Chipre, un acto denunciado por los activistas como un "secuestro" por haberse cometido fuera de la jurisdicción israelí.

Según pudo observarse en videos transmitidos en vivo o publicados por los voluntarios de la misión y de acuerdo con las declaraciones de los organizadores, las fuerzas israelíes abrieron fuego este martes 19 de mayo contra dos de las embarcaciones.

Uno de esos momentos quedó registrado en la transmisión en directo que estaba haciendo el activista turco Ömer Aslan a bordo del velero Girolama. En el video se pudieron escuchar disparos al aproximarse la Fuerza Naval israelí y se observó a los tripulantes del navío humanitario arrojarse al suelo.

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israeli violence against volunteers who sailed with compassion and love in their hearts. With hands in the air, participants implored ‘do not shoot’. This is an attack on Gaza. This is an attack on humanity. This is what apartheid looks like: when those trying to save lives… pic.twitter.com/iXoL3D24gy — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 19, 2026

Por su parte, en una grabación compartida por los organizadores se ve el momento en el que un militar israelí apunta y dispara contra el velero Alcycone.

Según la Freedom Flotilla Coalition, coorganizadora de la misión, al menos cinco barcos habrían recibido disparos entre lunes y martes, sufriendo algunos daños.

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel aseguró que "en ningún momento se disparó munición real" y que solo se emplearon "medios no letales hacia la embarcación –no hacia los manifestantes– como advertencia", sin que se registraran heridos.

Sin embargo, no se trató del único incidente durante las maniobras israelíes porque la Global Sumud Flotilla aseguró que un barco de la Marina israelí chocó al intentar frenar al Sirius, uno de los dos últimos navíos de la expedición humanitaria en ser interceptados.

La acción fue considerada por los activistas como un "ataque ilegal y bárbaro" que "representa un riesgo de hundir" la embarcación y "pone en peligro la vida de los tripulantes". Además, reiteró que este ataque en aguas internacionales contra un barco civil "es un delito de piratería" de Israel.

Abogados denuncian incomunicación con los activistas

De acuerdo con los organizadores, 428 activistas de más de 40 países integraban esta expedición de 57 barcos que habían zarpado del sur de Turquía el jueves pasado, en su tercer y más numeroso intento de llegar a las costas de Gaza.

Los voluntarios defienden esta acción como una forma de mantener la visibilidad sobre la catástrofe humanitaria en la franja palestina, causada por más de dos años de ataques de Israel y el bloqueo que mantiene desde 2007 y que se agudizó durante la invasión.

Israel ha desestimado la misión humanitaria de la Global Sumud Flotilla, tildándola de "una provocación por el mero hecho de provocar" y acusándola, sin pruebas, de ser "un montaje de relaciones públicas al servicio de Hamás".

El Ministerio de Exteriores israelí informó que los activistas "han sido transferidos a buques israelíes y se dirigen hacia Israel, donde podrán reunirse con sus representantes consulares".

En Ashdod, ciudad portuaria a la que se espera que lleguen los voluntarios internacionales, los abogados de la organización Adalah –centro legal árabe en Israel que se encarga de asesorar a la Flotilla– afirmaron que no han podido comunicarse con ellos.

"Las intercepciones comenzaron ayer y hasta ahora, hablamos de unas 30 horas después, seguimos sin poder confirmar que los activistas hayan llegado a Israel", aseguró Lubna Tuma, letrada de Adalah, quien reiteró que perdieron el contacto con ellos cuando fueron capturados por las tropas israelíes.

Por esa razón, Adalah envió una carta a las autoridades israelíes para exigir detalles sobre cuándo podrán comenzar a trabajar en la defensa legal de los activistas, pero Tuma indicó que, en horas de la tarde del martes, no habían recibido respuesta.

De la preocupación internacional a las sanciones de Estados Unidos

El carácter internacional de la Flotilla ha puesto en alerta a representantes de distintos países. Ya el lunes, los ministros de Exteriores de España, Turquía, Brasil, Colombia, Jordania, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, Libia y Maldivas habían condenado "en los términos más enérgicos los nuevos ataques israelíes" contra la Flotilla y habían expresado "su profunda preocupación por la seguridad y la protección" de los civiles, para quienes pidieron su "liberación inmediata".

A última hora del lunes, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan había tildado de "piratería" y "bandidaje" la intervención israelí contra "los viajeros de la esperanza" en la flotilla e instó a la comunidad internacional a tomar acciones contra Israel.

A su turno, este martes, el canciller de Italia, Antonio Tajani, reclamó que se verifique urgentemente "el uso de la fuerza por parte de las autoridades israelíes", después de que activistas italianos denunciaran disparos de balas de goma contra las embarcaciones, según un comunicado del Ministerio de Exteriores italiano.

Entre el grupo de voluntarios internacionales había más de una decena de ciudadanos irlandeses, incluyendo a la hermana de la presidenta Catherine Connolly.

Tras conocerse la captura, el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, consideró "absolutamente inaceptable" que Israel haya interceptado a las embarcaciones en aguas internacionales.

Frente a estos llamamientos internacionales, el contraste lo planteó Estados Unidos, aliado incondicional y sostén militar de Israel.

En esta jornada, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra cuatro activistas europeos vinculados a la Global Sumud Flotilla, acusándolos de supuesto apoyo a Hamás.

Entre los sancionados está el hispanopalestino Saif Abukeshek, quien estuvo detenido en Israel a principios de mayo, y Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz, radicado en España. Además de por su vinculación con la flotilla, Washington justifica sus sanciones en su rol como dirigentes de la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA, por sus siglas en inglés), con sede en Europa.

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Del mismo modo, el comunicado destaca los castigos a Mohammed Khatib, coordinador europeo de la red Samidoun con base en Bélgica, y a Jaldia Abubakra Aueda, líder de ese grupo en Madrid.

"La flotilla proterrorista que intenta llegar a Gaza es un intento absurdo de socavar el exitoso avance del presidente Trump hacia una paz duradera en la región", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Con Reuters, AP y EFE

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