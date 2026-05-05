Una suspensión provisional en medio del litigio. La orden, firmada por el juez Samuel Alito, pausa durante una semana la decisión de un tribunal inferior que obligaba a retomar requisitos más estrictos, como la consulta médica presencial para obtener el medicamento.

La medida adoptada por el alto tribunal tiene carácter temporal y se conoce como “suspensión administrativa”. Su objetivo es mantener el acceso vigente mientras los magistrados analizan las solicitudes de emergencia presentadas por los fabricantes del fármaco.

El juez Alito fijó como plazo el 11 de mayo para que la Corte decida si extiende esta suspensión o emite un pronunciamiento definitivo. Mientras tanto, ordenó al estado de Luisiana responder a los argumentos de las compañías farmacéuticas antes del jueves.

El rol clave de la mifepristona

La disputa se originó tras una demanda presentada por Luisiana contra la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), en la que el estado cuestiona una regulación aprobada en 2023 durante el mandato de Joe Biden.

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Dicha norma eliminó la obligación de una visita presencial para acceder a la mifepristona, facilitando su prescripción a través de consultas virtuales y su envío por correo o dispensación en farmacias.

Un tribunal federal de apelaciones con sede en Nueva Orleans dio la razón a Luisiana y ordenó restablecer las restricciones previas. Esa decisión es la que ahora ha quedado en suspenso tras la intervención de la Corte Suprema.

La mifepristona es uno de los dos medicamentos utilizados en el aborto farmacológico, junto con el misoprostol. Este método representa actualmente más del 60% de los abortos en Estados Unidos.

Aprobada en el año 2000 por la FDA, su disponibilidad se ha convertido en un elemento central del acceso al aborto, especialmente en estados donde existen restricciones severas al procedimiento quirúrgico.

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Un debate reactivado tras el fin de Roe vs. Wade

El caso vuelve a situar el aborto en el centro del debate judicial y político en Estados Unidos, especialmente después de que la Corte Suprema anulara en 2022 el precedente establecido en Roe vs. Wade, que había garantizado el derecho al aborto a nivel federal.

Desde entonces, al menos 13 estados han aprobado prohibiciones casi totales, mientras otros han impuesto fuertes restricciones. En este contexto, el acceso a medicamentos abortivos ha adquirido una importancia creciente como alternativa.

Archivo: Meredith Harper, partidaria del aborto y becaria de la Organización Nacional de Mujeres, sonríe mientras hace caso omiso de las alegaciones de los manifestantes provida de que el aborto es un error frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos durante la manifestación de la Marcha por la Vida, en esta foto de archivo del 22 de enero de 2004, en Washington, DC. Hace 35 años, el 22 de enero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó sentencia en el caso Roe contra Wade, legalizando el aborto e introduciendo algunas de las leyes abortistas menos restrictivas del mundo. El 22 de enero de 1973, los nueve jueces del Tribunal Supremo votaron siete a dos que una ley de Texas que prohibía el aborto, excepto para salvar la vida de una mujer, era inconstitucional en virtud del derecho a la intimidad personal.

La decisión provisional ha generado reacciones contrapuestas. Grupos contrarios al aborto han criticado que se mantenga el acceso mientras continúa el proceso judicial, mientras organizaciones médicas y proveedores de servicios celebran la continuidad de la atención a pacientes.

Algunos colectivos que prescriben píldoras abortivas habían comenzado a prepararse para utilizar únicamente misoprostol ante la posibilidad de restricciones, aunque la orden de la Corte les ha permitido mantener sus prácticas habituales por el momento.

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Incertidumbre a corto plazo

La decisión del alto tribunal no resuelve el fondo del conflicto, sino que abre un compás de espera. En los próximos días, los magistrados deberán decidir si mantienen el acceso ampliado o permiten que entren en vigor las restricciones impulsadas por Luisiana.

El resultado tendrá implicaciones directas para millones de mujeres y para el sistema sanitario en todo el país, en un momento en que el acceso al aborto sigue profundamente condicionado por la división política y legal entre estados.

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Con Reuters y AP

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