Mbappé marcó un gol en cada tiempo para el Madrid. El primer tanto fue producto de un rebote afortunado en el minuto 41 cuando el defensa del Barcelona, ​​Gerard Martín, intentó despejar un centro dentro del área y el balón rebotó en la pierna del astro francés, entrando en la portería.

Raphinha empató con un disparo desde dentro del área en el minuto 61.

Mbappé sentenció la victoria en los últimos minutos. El gol de la victoria fue el número 100 del jugador galo en 116 partidos con el Real Madrid y llegó tras una asistencia de Eduardo Camavinga.

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, celebró deslizándose de rodillas por la banda.

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“Era un partido en el que podías quedarte a tres, seis o nueve puntos (en la clasificación) Y si hubieran sido nueve, habría sido duro. Seis habría estado bien, y ahora con tres la historia es diferente. Se puede ganar por suerte o defendiendo mucho, pero ganamos con serenidad y merecimos la victoria por completo”, dijo Mourinho al concluir el partido.

El Real Madrid no pudo contar con Vinícius Júnior, sancionado con cuatro partidos por tirar del pelo a un rival y protestar ante el árbitro. Tampoco pudo con su portero titular, Thibaut Courtois, debido a una gripe.

El resultado puso fin al intento del Barcelona de convertirse en el primer equipo en ganar sus primeros 10 partidos de La Liga.

El Real Madrid se mantuvo en la tercera posición, pero se acercó a tres puntos del Barcelona. El Atlético de Madrid es segundo, a dos puntos del Barcelona.

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