Lo esencial:

  • Todos los activistas de la Flotilla Sumud detenidos en Israel salieron de la cárcel de Ketziot y fueron trasladados para iniciar su deportación. 
  • El presidente del Consejo Europeo, António Costa, así como altos representantes de Australia, Polonia, Reino Unido y Turquía condenaron el trato del ministro israelí Itamar Ben-Gvir a los activistas de la Flotilla Sumud que se dirigía a Gaza.
  • El ministro Radosław Sikorski solicitó prohibir la entrada a Polonia de Itamar Ben-Gvir.
  • El asesor diplomático emiratí Anwar Gargash acusó a Irán de mantener una política de acoso en el Golfo Arábigo y de violar su soberanía marítima. 
  • El comandante del Ejército de Pakistán, Asim Munir, viajará a Teherán para reactivar las consultas diplomáticas entre Irán y Estados Unidos.
  • El gobierno de Irán ejecutó a dos hombres acusados de terrorismo, insurrección armada e intentos de asesinato dirigidos a alterar la seguridad del país.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 21 de mayo relacionadas con la situación en Medio Oriente

Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales 

France24

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