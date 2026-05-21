Lo esencial:

Todos los activistas de la Flotilla Sumud detenidos en Israel salieron de la cárcel de Ketziot y fueron trasladados para iniciar su deportación.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, así como altos representantes de Australia, Polonia, Reino Unido y Turquía condenaron el trato del ministro israelí Itamar Ben-Gvir a los activistas de la Flotilla Sumud que se dirigía a Gaza.

que se dirigía a Gaza. El ministro Radosław Sikorski solicitó prohibir la entrada a Polonia de Itamar Ben-Gvir.

El asesor diplomático emiratí Anwar Gargash acusó a Irán de mantener una política de acoso en el Golfo Arábigo y de violar su soberanía marítima.

y de violar su soberanía marítima. El comandante del Ejército de Pakistán, Asim Munir, viajará a Teherán para reactivar las consultas diplomáticas entre Irán y Estados Unidos.

El gobierno de Irán ejecutó a dos hombres acusados de terrorismo, insurrección armada e intentos de asesinato dirigidos a alterar la seguridad del país.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 21 de mayo relacionadas con la situación en Medio Oriente:

Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales

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