Lo esencial:

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, declaró que el memorando de entendimiento con EE. UU. no implica aceptar la postura del adversario y que si se muestra "demasiado exigente", no aceptará ningún acuerdo.

El vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, declaró que los 60 días para negociaciones que conduzcan a un acuerdo integral con Irán comenzaron este jueves.

El Ministerio de Exteriores de Suiza confirmó que delegaciones de EE. UU. e Irán, junto con los mediadores de Pakistán y Qatar, se reunirán el viernes 19 de junio en Bürgenstock.

Los precios del petróleo registraron caídas superiores al 3% tras la firma del memorando entre Washington y Teherán para desescalar el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

tras la firma del memorando entre Washington y Teherán para desescalar el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz. El Ejército israelí mantiene sus tropas desplegadas en una "zona de seguridad" de unos 10 kilómetros dentro del sur de Líbano.

A continuación, las principales noticias de este 18 de junio sobre Medio Oriente, un día después de la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán destinado a poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero de 2026, tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán:

Con EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más