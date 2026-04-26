Lo esencial:

El Ejército de Israel atacó el sur de Líbano tras ordenar la evacuación de siete poblaciones denunciando violaciones de la tregua.

Hezbolá acusó a Israel de violar sistemáticamente el alto el fuego y advirtió que cualquier infracción será respondida por la "resistencia".

y advirtió que cualquier infracción será respondida por la "resistencia". El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió atacar "enérgicamente" al grupo respaldado por Irán, alegando que Hezbolá pone en riesgo la tregua.

alegando que Hezbolá pone en riesgo la tregua. El ministerio de Salud de Líbano informó que la cifra de víctimas mortales por los ataques israelíes desde el 2 de marzo ya ha superado los 2.500 muertos.

El canciller iraní Abbas Araqchi propuso en Omán crear un marco de seguridad regional en el Golfo Pérsico sin presencia militar de Estados Unidos.

sin presencia militar de Estados Unidos. Abbas Araqchi viajará este lunes a Moscú para reunirse con Vladimir Putin, según informó la agencia ISNA.

A continuación, la información más importante de la jornada del 26 de abril relacionada con el conflicto en Medio Oriente, que escaló tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la posterior respuesta militar de Teherán:

Con información de EFE, AFP. Reuters, AP y medios locales.

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