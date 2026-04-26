Lo esencial:

  • El Ejército de Israel atacó el sur de Líbano tras ordenar la evacuación de siete poblaciones denunciando violaciones de la tregua. 
  • Hezbolá acusó a Israel de violar sistemáticamente el alto el fuego y advirtió que cualquier infracción será respondida por la "resistencia". 
  • El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió atacar "enérgicamente" al grupo respaldado por Irán, alegando que Hezbolá pone en riesgo la tregua.
  • El ministerio de Salud de Líbano informó que la cifra de víctimas mortales por los ataques israelíes desde el 2 de marzo ya ha superado los 2.500 muertos.
  • El canciller iraní Abbas Araqchi propuso en Omán crear un marco de seguridad regional en el Golfo Pérsico sin presencia militar de Estados Unidos. 
  • Abbas Araqchi viajará este lunes a Moscú para reunirse con Vladimir Putin, según informó la agencia ISNA.

A continuación, la información más importante de la jornada del 26 de abril relacionada con el conflicto en Medio Oriente, que escaló tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la posterior respuesta militar de Teherán:

Con información de EFE, AFP. Reuters, AP y medios locales.

France24

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