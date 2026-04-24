Lo esencial:

Donald Trump ordenó al Ejército de EE. UU. "disparar y matar" embarcaciones iraníes que bloqueen el estrecho de Ormuz.

Representantes de Líbano e Israel dialogarán en Washington: Beirut busca extender la tregua que vence el domingo; Israel propone una cooperación conjunta contra Hezbolá.

El Pentágono estima que despejar las minas iraníes en el estrecho de Ormuz requerirá al menos seis meses, informa 'The Washington Post'.

El ministro francés de Asuntos Exteriores denuncia que la muerte de dos soldados franceses de las fuerzas de paz de la ONU constituye un crimen de guerra.

El legislador de Hezbolá, Hassan Fadlallah, condiciona la continuidad del alto el fuego a que Israel cumpla el acuerdo "en su totalidad".

El vicepresidente del Parlamento iraní confirmó que Teherán recibió los primeros ingresos por los derechos de paso impuestos en el estrecho de Ormuz.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este jueves 23 de abril sobre los conflictos en Medio Oriente, en una jornada marcada por las conversaciones entre Israel y Líbano en Washington:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más