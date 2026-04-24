Lo esencial:
- Donald Trump ordenó al Ejército de EE. UU. "disparar y matar" embarcaciones iraníes que bloqueen el estrecho de Ormuz.
- Representantes de Líbano e Israel dialogarán en Washington: Beirut busca extender la tregua que vence el domingo; Israel propone una cooperación conjunta contra Hezbolá.
- El Pentágono estima que despejar las minas iraníes en el estrecho de Ormuz requerirá al menos seis meses, informa 'The Washington Post'.
- El ministro francés de Asuntos Exteriores denuncia que la muerte de dos soldados franceses de las fuerzas de paz de la ONU constituye un crimen de guerra.
- El legislador de Hezbolá, Hassan Fadlallah, condiciona la continuidad del alto el fuego a que Israel cumpla el acuerdo "en su totalidad".
- El vicepresidente del Parlamento iraní confirmó que Teherán recibió los primeros ingresos por los derechos de paso impuestos en el estrecho de Ormuz.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este jueves 23 de abril sobre los conflictos en Medio Oriente, en una jornada marcada por las conversaciones entre Israel y Líbano en Washington:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
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