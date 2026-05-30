Lo esencial:

  • El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, advirtió que su país está capacitado para reanudar el conflicto si es necesario y subrayó que debe garantizar que Irán no obtenga un arma nuclear.
  • Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo iraní, acusó al presidente Donald Trump de traicionar la diplomacia al mantener el bloqueo naval y plantear exigencias excesivas en las negociaciones.
  • Hezbolá informó que lanzó una andanada de cohetes contra la localidad israelí de Kiryat Shmona en respuesta a las supuestas violaciones del alto el fuego. 
  • El ejército israelí emitió órdenes de evacuación para varias aldeas en la región de Nabatieh al sur de Líbano.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 30 de mayo relacionadas con el conflicto en Medio Oriente:

Con información de EFE, AFP, Reuters, Ap y medios locales 

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