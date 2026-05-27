Israel aseguró este martes 26 de mayo un ataque cuyo objetivo era el nuevo jefe del ala armada de Hamás. Se trata de Muhammad Odeh, quien fue nombrado solo días después de que Israel matara a su predecesor. Esto ocurre mientras Israel intensifica la presión militar en Gaza y expande las operaciones terrestres en Líbano.

En la ofensiva murieron tres personas, entre ellas una mujer, y al menos 20 quedaron heridas, informaron fuentes del Hospital Shifa de la capital gazatí.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que el Ejército había atacado a Odeh, a quien describió como el nuevo jefe del brazo armado de Hamás en Gaza. Netanyahu no dio más detalles ni confirmó su muerte.

Netanyahu afirmó que Odeh dirigía la división de inteligencia de Hamás en el momento del ataque transfronterizo contra Israel el 7 de octubre de 2023 y dijo que fue nombrado hace aproximadamente una semana para reemplazar a Izz al-Din al-Haddad, el comandante armado jefe del grupo, que fue abatido por Israel el 15 de mayo.

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Fuentes cercanas a Hamas no confirmaron el nombramiento de Odeh como nuevo jefe militar, pero coincidieron en que se le consideraba el posible sucesor de Haddad, como jefe de inteligencia militar del grupo y posiblemente el último miembro vivo del consejo de liderazgo superior del brazo armado.

Una densa columna de humo se eleva tras un ataque israelí en Kfar Joz, Líbano, el 26 de mayo de 2026.

Horas antes del ataque, Israel anunció la ampliación de sus operaciones terrestres en el Líbano. Israel está intensificando sus actividades militares en múltiples frentes.

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron que dos personas, entre ellas una mujer, murieron y más de 20 resultaron heridas en el ataque israelí que destruyó la planta superior de un edificio de apartamentos en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza. Los equipos de rescate seguían en el lugar buscando posibles víctimas.

Con Reuters y EFE

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