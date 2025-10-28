Reportan una ola de embestidas en la Franja de Gaza este 28 de octubre, poco después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara que ordenó a su Ejército lanzar de inmediato "ataques poderosos" en el enclave, lo que pone en vilo el alto el fuego mediado por Estados Unidos. Tras conocer esa declaración, Hamás señaló que pospondrá la devolución del cuerpo de un rehén que había anunciado que sería entregado este martes.

Israel vuelve a poner a prueba el acuerdo de alto el fuego con Hamás.

Tras acusar a Hamás de disparar contra fuerzas israelíes en Rafah –denuncia que el grupo islamista niega, alegando que no tiene "ninguna relación" con ese tiroteo–, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó lanzar nuevos ataques en el enclave palestino, con carácter inmediato, y a los que describió como "poderosos" y "contundentes".

"Tras consultas de seguridad, el Primer Ministro Netanyahu ordenó al Ejército que lleve a cabo inmediatamente ataques contundentes en la Franja de Gaza", ratificó la oficina del premier israelí en sus redes sociales este martes 28 de octubre.

Poco después, Defensa Civil de Gaza reportó al menos tres ataques aéreos del Ejército israelí.

"La ocupación está bombardeando Gaza con al menos tres ataques aéreos, a pesar del acuerdo de alto el fuego", declaró a la agencia de noticias AFP Mahmoud Bassal, portavoz de Defensa Civil.

Algunos testigos declararon a varios medios de comunicación que escucharon diversas explosiones.

Según los informes de las autoridades gazatíes, uno de los asaltos tuvo como objetivo un área cercana al hospital Al-Shifa, el más grande de ese territorio palestino. Mientras que otro bombardeo contra un edificio residencial en el barrio Sabra de Ciudad de Gaza causó dos muertos y doce heridos.

La tensión ya era alta desde los primeros días de la entrada en vigor de la primera fase del llamado “plan de paz”, impulsado por Estados Unidos, con el visto bueno de Israel, debido a las dilaciones para entregar los cadáveres. Aunque Hamás advirtió desde el inicio que devolver los rehenes muertos tomaría más tiempo de lo que llevó entregar a los secuestrados vivos, debido a las dificultades para hallarlos en un territorio reducido a ruinas tras dos años de consecutivos ataques israelíes, la Administración de Netanyahu lo culpó de "violar" el cese el fuego.

En los últimos días, el grupo palestino reiteró las complejidades, pidió ayuda en equipos y maquinaria para encontrar los cadáveres y entregó algunos cuerpos. Pero la tensión escaló aún más este martes 28 de octubre cuando las autoridades del Estado de mayoría judía señalaron que un conjunto de restos entregado por Hamás durante la noche del lunes pertenecían al de un rehén recuperado previamente.

Se trató, según el Gobierno de Netanyahu, de Ofir Tzarfati, un israelí que murió durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que detonó la escalada de hostilidades contra el territorio palestino, cuyo cuerpo fue recuperado por las fuerzas israelíes en las primeras semanas de los ataques.

Netanyahu lo calificó como una "clara violación" del acuerdo de tregua –que exige a Hamás devolver todos los restos de los rehenes israelíes lo antes posible– y convocó a una reunión de emergencia para abordar una respuesta, que al parecer también se relaciona con la orden de nuevas embestidas contra el devastado territorio gazatí.

Hamás anuncia que retrasa la devolución de otro rehén muerto

Aún quedan 13 cuerpos de rehenes en Gaza y Hamás había anunciado este martes que recuperó el cuerpo de otro secuestrado, el cual entregaría en las próximas horas.

Pero esa previsión dio un giro. Tras conocer la decisión de Netanyahu sobre nuevos asaltos en Gaza, el grupo islamista comunicó que aplaza la entrega del cuerpo de ese rehén.

Al tiempo, calificó la medida de Israel como una "violación al acuerdo de alto el fuego".

El movimiento que ha controlado Gaza desde 2007 también afirmó, mediante la aplicación de mensajería Telegram, que cualquier escalada israelí de ataques en Gaza obstaculizaría las operaciones de búsqueda y recuperación y retrasaría la devolución de los cuerpos de los soldados israelíes.

Si bien esta es la peor señal de perjuicio para la tregua, el acuerdo se ha mantenido frágil desde el inicio, sin garantías de que Israel no reanudaría los ataques. De hecho, tanto Netanyahu como Donald Trump habían asegurado que el Estado de mayoría judía se reservaba el derecho a volver a atacar si la tregua era incumplida. De nada sirvieron los llamados del grupo para pedir asistencia en las labores para recuperar los cuerpos.

