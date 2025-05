El canciller iraní Abbas Araghchi afirmó el jueves que su país había alcanzado la capacidad para desarrollar un arma nuclear, pero que no lo ha hecho por falta de “voluntad”. Teherán, que se niega a negociar su “derecho a enriquecer uranio”, dijo en la víspera de una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, que está dispuesta a más inspecciones de sus instalaciones nucleares.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó en la víspera de una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, que su país había logrado la capacidad para construir un arma nuclear, pero que Teherán no lo ha hecho porque no ha tenido la “voluntad de hacerlo”.

El jueves, Araghchi afirmó también que sigue habiendo "desacuerdos fundamentales" con Estados Unidos antes de la reunión entre representantes de ambos países en Roma, especialmente, sobre el asunto crítico e irrenunciable para Teherán de su enriquecimiento de uranio. "Sigue habiendo desacuerdos fundamentales", reconoció Araghchi en la televisión estatal, advirtiendo que si Estados Unidos quiere impedir que su país enriquezca uranio "no habrá acuerdo".

La República islámica está abierta a que sus instalaciones nucleares sean sometidas a más inspecciones, afirmó Araghchi, en una señal de que el régimen iraní está dispuesto a dar muestras de mayor transparencia, algo que había sido mencionado varias veces por parte portavoces estadounidenses y que —también— representa un viraje: hace apenas un mes, Irán amenazó con expulsar del país a los inspectores de la ONU y de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

“Confiamos en la naturaleza pacífica de nuestro programa nuclear, por lo que no tenemos ningún problema en principio con más inspecciones y más transparencia”, afirmó el jefe de la diplomacia iraní, agregando que “si Irán quisiera ir a por armas nucleares, ya lo habría hecho”.

Estados Unidos e Irán, rivales desde la revolución islámica en 1979 y la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán, reiniciaron el pasado 12 de abril conversaciones sobre el programa nuclear iraní y se reunirán de nuevo el viernes en Italia, en la quinta ronda de negociaciones, que ocurren bajo la mediación de Omán.

Washington busca frenar la capacidad de Irán para desarrollar un arma nuclear, mientras que la república islámica asegura que su programa tiene fines civiles y persigue el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos, que prácticamente han paralizado la economía iraní.

En 2015, la administración Obama logró un acuerdo con Teherán y potencias mundiales, conocido como el ‘Plan Integral de Acción Conjunta’ (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), también conocido como el acuerdo nuclear iraní. Pero en 2017, durante su primer mandato, el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del pacto, al que llamó ‘el peor acuerdo de la historia’ y reinstauró el régimen de sanciones económicas, limitando la capacidad de Teherán para comercializar crudo y provocando que se desentendiera de sus compromisos.

Estados Unidos "será responsable" en caso de ataque por parte de Israel

Teherán también advirtió el jueves de que responsabilizará a Washington en caso de que Israel ataque sus instalaciones nucleares, pese a que la administración del presidente Donald Trump expresó optimismo por una solución pacífica antes de nuevas conversaciones.

La cadena estadounidense CNN afirmó el miércoles que Estados Unidos había recabado inteligencia que apunta a que Israel está preparando un ataque contra instalaciones nucleares iraníes y citó a "varios funcionarios estadounidenses familiarizados" con el tema.

“Las amenazas del régimen canalla israelí no son nada nuevo. Pero la reciente filtración que cita a funcionarios estadounidenses divulgando planes israelíes para un ataque ilegal contra Irán y sus instalaciones nucleares es alarmante y merece una condena inmediata y seria por parte del Consejo de Seguridad de la ONU y del OIEA.”

La filtración a CNN por parte de funcionarios estadounidenses es vista también como un intento por frenar a Israel, advirtiendo de que un eventual ataque unilateral representaría un quiebre con Washington y podría desencadenar también otro conflicto abierto en Medio Oriente, algo que la administración Trump busca evitar a toda costa.

Araghchi acusó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de intentar descarrilar las negociaciones:

“Evidentemente, el criminal de guerra buscado Netanyahu —desesperado por dictar lo que Estados Unidos puede y no puede hacer— no escatima esfuerzos para descarrilar la diplomacia y desviar la atención de su orden de detención por la CPI… La República Islámica de Irán no dudará en responder enérgicamente a cualquier transgresión y no se detendrá ante nada para proteger sus intereses y a su pueblo”, reaccionó Araghchi en la red social X.

Israel ha amenazado repetidamente con una acción militar contra Irán y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha reiterado que su país no permitirá que Teherán se haga con un arma nuclear.

